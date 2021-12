Nanni Moretti, simbolo, voce e immagine di una generazione di una certa sinistra nel libro di Giovanni Scipioni

Nanni Moretti simbolo e voce e immagine di una generazione è il soggetto del libro di Giovanni Scipioni appena uscito.

Sono 162 pagine per 18 euro (3,99 euro per la versione elettronica), una buona idea per un regalo di Natale ad un ex giovane di una certa sinistra.

Il titolo del libro è “Nanni Moretti, immagini e speranze di una generazione”. L’autore, Giovanni Scipioni, non è alla opera prima. Altri due volumi gli sono addebitati: “La storia del Signor Pensiero” e “Bond, James Bond”. Per anni ha lavorato a Repubblica, in cronaca di Roma prima di dirigere con onore il supplemento settimanale Viaggi fino all’età della pensione.

Il libro su Nanni Moretti è accompagnato da una prefazione di Roberto Lasagna, a sua volta autore morettiano e fondatore della casa editrice Falsopiano che ha pubblica to il lavoro di Scipioni.

Nanni Moretti cresce, cambia e con lui i suoi film, scrive Lasagna. “Moretti è interprete completo del suo tempo e nella lettura di Giovanni Scipioni emerge quella lettura ‘girotondista’ che non riguarda unicamente la sua partecipazione a momenti della vita politica nazionale”. Ogni suo film è parte di un discorso più ampio.

Riprende Giovanni Scipioni: “Il cinema di Nanni Moretti è un girotondo, una magnifica filastrocca”, una “gioiosa e vivace giostra”. Dove si “gioca con il divertimento e la disperazione nel tentativo di cambiare le storie degli uomini”.

Segue una esposizione semplice, chiara, snella, senza ghirigori. La lunga esperienza di cronista esclude le involuzioni del critico militante.

Sono 13 capitoli, oltre la prefazione, illustrati con decine di foto, arricchiti con una serie di schede dei film. Il che ne fa un volumetto agile, di deliziosa lettura e anche di consultazione per chi voglia andare un attimo oltre la visione di un film di Nanni Moretti. Dal primo del 1976 (Io sono un autarchico), al più recente Tre Piani, del 2021.

Nanni Moretti, immagini e speranze di una generazione, Falsopiano editore, €18 carta, €3,99 kindle.