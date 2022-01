Acquisti più sicuri su Amazon: arriva la funzionalità password monouso

Amazon ha deciso di introdurre una nuova possibilità al fine di garantire ai suoi utenti un’ulteriore sicurezza in caso di consegne che abbiano come protagonista oggetti di un certo valore economico. Gli utenti potranno infatti richiedere alla piattaforma una una password univoca e monouso, che avrà dunque validità solo per la consegna in oggetto.

L’obbiettivo di questa nuova funzione introdotta dalla piattaforma di acquisti online è di garantire agli acquirenti la certezza che il pacco venga consegnato alle persone giuste e non rischi di finire in mani sbagliate. Capiamo insieme agli esperti di Mister Gadget in che modo questa nuova funzione migliorerà l’esperienza d’acquisto degli utenti.

Voglia di sicurezza

Amazon non è solo una piattaforma di acquisti “economici”. L’infinito catalogo del sito infatti, mette a disposizione elettrodomestici, oggetti di arredo che hanno un valore economico a volte davvero importante. Di conseguenza, gli utenti, e di conseguenza Amazon, hanno sentito la necessità di aggiungere un ulteriore meccanismo di sicurezza alle consegne che riguardano articoli di valore.

Questa nuova funzionalità diventa davvero utile nel momento in cui l’acquirente non è in casa ed il pacco deve essere consegnato a terzi. Nonostante la piattaforma e-commerce metta a disposizione numerose opzioni di consegna, potrebbe accadere che un utente effettui un acquisto e non riesca ad essere presente a casa al momento della consegna. Le possibilità sono due in questo caso: dare indicazione di lasciare il pacco in un luogo “sicuro”, anche se non lo sarà mai davvero al 100%, oppure affidare il ritiro ad un vicino, o meglio ancora ad una persona fidata.

Naturalmente non essere presente al momento della consegna istaura nell’acquirente una serie di paure riguardanti la perdita, il danneggiamento o la sparizione del pacco. Ma la paura più grande è che qualcuno decida di rubare il prodotto e tenerlo per sé. Ecco spiegate le motivazioni che hanno spinto Amazon ad implementare una nuova misura di sicurezza per le consegne in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti e “paurosi” .

La password monouso

Amazon ha optato quindi per l’introduzione di un nuovo sistema per garantire sicurezza al momento della consegna. Questo meccanismo prevede l’utilizzo di una password monouso che dovrebbe consentire che la consegna non finisce nelle mani di persone sbagliate.

Come visualizzare la password monouso Amazon

Terminata tutta la procedura di acquisto di un prodotto su Amazon, la piattaforma genererà automaticamente un codice segreto a sei cifre. Per conoscere il codice, ti basterà accedere alla selezione “Traccia i miei ordini”. La password monouso Amazon, se attivata, sarà l’unica chiave che se riportata correttamente al corriere, consentirà di effettuare la consegna del bene. Inoltre, il codice, avrà validità esclusivamente durante la giornata di consegna. Nel caso in cui quest’ultima dovesse slittare ad un altro giorno, verrà generata una nuova password a sei cifre monouso.

Disponibilità della funzione

Amazon non ha ancora fatto sapere in maniera precisa quando questa funzione di sicurezza sarà disponibile per tutti i suoi utenti. La password viene proposta nella fase finale dell’acquisto poco prima della conferma dell’ordine, in alcuni casi potrebbe apparire già in questi giorni anche nel nostro paese. Grazie a questa soluzione dovrebbe essere ridotta drasticamente la problematica dei furti dei prodotti acquistati on line nella fase della loro consegna.