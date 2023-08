Ai minorenni in Cina sarà tagliato l’accesso a internet e sarà ristretto l’uso dello smartphone durante la notte. Lo prevedono nuove regole annunciate oggi e che entreranno in vigore a partire dal 2 settembre per chiunque abbia meno di 18 anni dalle 22 alle 6 di mattina.

Cina, vietato internet ai minorenni di notte

E’ previsto inoltre un tempo massimo sull’uso dei telefonini, diviso per fasce d’età: 40 minuti al massimo ogni 24 ore sotto gli otto anni e due ore per chi ha 16 o 17 anni.

Le regole, elaborate dalla Cyberspace Administration of China (Cac), permette ai genitori di aggirare i limiti se lo vogliono, ma sono finalizzate soprattutto a evitare forme di dipendenza da internet fra i minori, di favorire contenuti web adatti ai minorenni e prevenire anche la disinformazione, con l’obiettivo di “creare un ambiente online positivo”.