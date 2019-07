ROMA – Nuove emoji in arrivo nel 2019 per iOs 13 di Apple. Le nuove emoticon arriveranno a settembre ma Apple e in occasione del World Emoji Day del 17 luglio 2019 ha svelato che molte saranno a tema disabilità. Le emoticon saranno solo per iPhone e compatibili con il nuovo sistema operativo.

Per le emoticon nuove Apple ha accolto i suggerimenti del Consorzio Unicode 12.0, come scrive Optimagazine. Ci saranno molte combinazioni di etnica e genere, ma aumenteranno anche nuove soluzioni per cibo, animali o faccine sorridenti, gli amati “smile”.

Il tema della disabilità entra poi nel cuore di Apple, tanto che saranno introdotte emoji relative a sedie a rotelle, apparecchi acustici, protesi per braccia e gambe e ancora cani guida per non vedenti. Il numero totale è stimato di 59 emoticon, ma se si considerano le combinazioni di etnie e genere, se ne contano 75.

Tra gli animali arrivano bradipo, fenicottero, orango tango e la puzzola, mentre tra i cibi gli utenti Apple potranno usare waffle, falafel, burro e aglio. Annoiati? Da settembre sarà possibile inviare una nuova faccina che sbadiglia. (Fonte Optimagazine)

(Video da YouTube/Sunrise)