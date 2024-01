Giornali in crisi nell mondo, Sports Illustrated licenzia tutti, l’editore dell’iconica rivista non riesce a pagare l’affitto della testata

Giornali in crisi in tutto il mondo, Il personale di Sports Illustrated potrebbe essere licenziato, l’editore dell’iconica rivista è alle prese con problemi finanziari.

Sports Illustrated, periodico sportivo statunitense di proprietà del gruppo Authentic Brands Group, ha comunicato con una mail ai dipendenti che, a causa della revoca della licenza alla società Arena Group che gestisce i prodotti cartacei e digitali dell’iconico marchio, sarebbero stati licenziati.

In seguito Authentic ha dichiarato in un comunicato che intende mantenere in vita Sports Illustrated ma mantiene il più stretto riserbo sulle trattative in corso per l’affidamento della licenza. Finché non si deciderà chi si occuperà della realizzazione di Sports Illustrated non si saprà quanti e quali giornalisti si occuperanno della rivista.

Il sindacato dei dipendenti di Sports Illustrated ha emesso un comunicato a difesa della storica pubblicazione e dei lavoratori interessati che corrono il rischio di perdere il lavoro nella quasi totalità, come annunciato da Arena.

Mitch Goldich, redattore e presidente dell’unità NFL, ha dichiarato che il sindacato continuerà la lotta anche a seguito di comunicazioni di Authentic intenzionata a proseguire sulla strada dell’impegno.

Il Gruppo Arena ha dichiarato in un comunicato di essere in trattativa con Authentic per la licenza, ammettendo di non aver effettuato il pagamento trimestrale di 3,75 milioni di dollari che ha spinto Arena ad annunciare una riduzione significativa della sua forza lavoro parlando di oltre 100 persone.

Il Gruppo Arena aveva acquisito i diritti di pubblicazione da Authentic nel 2019 per almeno 10 anni ma da allora la gestione di Sports Illustrated ha incontrato molti ostacoli.

A dicembre è stato licenziato l’amministratore delegato Ross Levinsohn per un presunto uso di storie generate dall’intelligenza artificiale da parte della rivista. Uso che ha destato scalpore tra il pubblico.

Anni difficili per la rivista sportiva, acquistata nel 2018 da Meredith Publishing nell’ambito dell’acquisto di Time Inc. che però, poco meno di un anno dopo, ha venduto la proprietà intellettuale della rivista ad Authentic per 110 milioni di dollari. Authentic possiede la proprietà intellettuale di molti marchi e star tra cui Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali e Reebok.

Un tempo settimanale, Sports Illustrated è stato ridotto a bisettimanale nel 2018 ed è diventato mensile nel 2020.