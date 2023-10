La BBC cede alle pressioni, quelli di Hamas non sono più militanti ma “organizzazione terroristica proscritta” dal Governo Britannico, polemica in Inghilterra

La BBC non è la BBC dei vostri sogni, opera in un contesto multietnico con una forte presenza islamica e palestinese.

Settimane di pressioni hanno indotto la BBC ha abbandonato l’uso del termine “militanti” per riferirsi ad Hamas.

L’emittente ora chiamerà il gruppo “organizzazione terroristica proscritta” dal governo britannico o da altri.

BBC News ha dovuto affrontare enormi critiche per il suo rifiuto di descrivere i combattenti di Hamas come terroristi, anche se il Ministero degli Interni classifica il gruppo come “organizzazione terroristica”.

L’emittente, che ha citato le sue linee guida editoriali come motivo per rifiutarsi di usare la parola “terrorista”, aveva precedentemente chiamato i combattenti “militanti”. Ha anche descritto il massacro di civili israeliani come un attacco “militante”.

Il rabbino capo Ephraim Mirvis ha accusato la BBC di aver cercato di “fuorviare intenzionalmente”, mentre una serie di politici ha attaccato la BBC per la scelta delle parole.

Ma una dichiarazione del Board of Deputies of British Jews, dopo aver incontrato ieri il direttore generale della BBC Tim Davie e altri dirigenti, ha rivelato che la BBC ha smesso di usare la parola “militanti”. La BBC ha confermato il suo impegno a proseguire il dialogo. Ha anche confermato che non è più prassi della BBC chiamare Hamas “militanti”.

Invece, la BBC descrive il gruppo come un’organizzazione terroristica proscritta dal governo britannico o da altri, o semplicemente come Hamas”.

Una fonte della BBC ha poi aggiunto che l’emittente non ha vietato l’uso della parola “militanti” nei servizi su Hamas, ma non è più il modo “predefinito” di riferirsi al gruppo.

Il Board of Deputies, la più grande organizzazione della comunità ebraica nel Regno Unito, ha dichiarato che “la BBC non ha avuto dubbi sulla forza dei sentimenti della comunità ebraica”. Davie ha dichiarato: “La BBC si impegna a continuare il dialogo in questo periodo”.

Il presidente del Board of Deputies, Marie van der Zyl, ha dichiarato: “Abbiamo sottolineato il nostro sdegno per il rifiuto della BBC di descrivere le azioni barbare di Hamas come terrorismo e per la dannosa e falsa notizia del razzo che ha ucciso civili innocenti. Continueremo a dialogare e a perseguire le vie legali”.

Spiegando la decisione di abbandonare il termine “militante”, un portavoce della BBC ha dichiarato: “Ciò che la BBC non fa è usare la parola terrorista senza attribuirla, né vietiamo le parole. Abbiamo anche confermato che da qualche giorno non usiamo più la parola “militante” come descrizione predefinita di Hamas, perché la riteniamo meno accurata man mano che la situazione si evolve”.