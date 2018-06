ROMA – Caos e imbarazzo a viale Mazzini per un post condiviso su Facebook da Rai Sport. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La pagina ufficiale del canale ha condiviso il post su Aquarius del Primato Nazionale, un giornale online di estrema destar, che con lo sport ha ben poco a che fare. Il post ha scatenato le ire della sinistra ed è stato cancellato, poi sono arrivate le scuse della Rai su Twitter: “Prenderemo opportuni provvedimenti”.

Il Primato Nazionale aveva pubblicato un post parlando di Aquarius e dell’immigrazione in cui accusava le ong di avere come scopo quello di far sbarcare a tutti i costi in Italia gli immigrati. Un post che è stato condiviso sul profilo di Rai Sport, che ha provocato le dure reazioni della sinistra. Un fatto “gravissimo”, come commentato da Potere al Popolo, così che dopo 40 minuti la condivisione è stata annullata. La Rai ha poi pubblicato un post su Twitter in cui si scusava per l’accaduto: