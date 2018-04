ROMA – Sarà dedicata ai giornalisti afghani la manifestazione del 2 maggio, vigilia della Giornata mondiale per la libertà di Stampa, e dedicata alla “Informazione accerchiata“.

L’iniziativa è promossa da Federazione nazionale della Stampa italiana, Usigrai, Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Articolo21, Odg Lazio, Amnesty International Italia, Rete NoBavaglio.

In un comunicato il segretario Raffaele Lorusso e il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti, annunciano di voler dedicare l’incontro ai 9 cronisti rimasti uccisi nella strage di Kabul.

“Nove cronisti sarebbero stati uccisi in seguito al grave attentato che ha colpito, ancora una volta, la città di Kabul e che ha ucciso oltre 50 persone. Secondo una prima ricostruzione i terroristi hanno deliberatamente colpito il gruppo di cronisti considerati una presenza insopportabile da chi ha bisogno del buio per portare a compimento il proprio disegno criminoso”.

Si tratta, prosegue la Fnsi,

“di una delle più gravi stragi di giornalisti mai realizzate. Dal momento che abbiamo manifestato e urlato il nostro #jesuischarlie per le stragi compiute a pochi chilometri da casa nostra, non possiamo che far sentire il nostro #jesuiskabul e chiedere a tutti noi di dare voce a chi, in Afghanistan, ancora si batte per riparare ai guasti prodotti ieri dalle “Nostre” bombe e oggi da un terrorismo integralista che colpisce chiunque si opponga al suo disegno, senza distinzione di fede religiosa e colore della pelle”.