Twitter down oggi, giovedì 17 febbraio, in alcuni Paesi: problemi a caricare tweet e a visualizzare i profili (Foto archivio Ansa)

Twitter down nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, in alcuni Paesi. Secondo quanto segnalato dalla piattaforma online Downdetector, i problemi per gli utenti del social di microblogging sarebbero iniziati intorno alle 17 ora italiana.

Non è chiaro il motivo dell’interruzione dei servizi, ma diversi utenti hanno riferito di non essere in grado di caricare i tweet o di vedere i propri profili.

Twitter down oggi, 17 febbraio: problemi con tweet e profili

Tra le segnalazioni fatte dagli utenti a Downdetector, l’85 per cento riguardava problemi con il sito, il nove per cento problemi di connessione e il sette per cento con la app.

Il MailOnline scrive di aver provato a caricare dei tweet, leggendo un messaggio di errore che diceva che “qualcosa era andato storto”.

Twitter down: il precedente l’11 febbraio

Già cinque giorni fa Twitter aveva avuto problemi: il sito Downdetector aveva raccolto molte segnalazioni, con il picco intorno alle 18:30.

“Errore. Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo”, il messaggio apparso a molti utenti che cercavano di connettersi al proprio account e twittare.