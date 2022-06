WhatsApp, messaggi effimeri con il Timer predefinito: decidete voi quanto tempo restano visibili

In un mondo in cui tutto è effimero, dura pochi istanti e poi svanisce per fare posto subito al nuovo, anche i nostri messaggi su WhatsApp possono esserlo, con la funzione che permette di attivare messaggi effimeri, ovvero che scompaiono nel giro di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

La nuova funzione si chiama Timer predefinito messaggi e si trova nella sezione Privacy del proprio account WhatsApp.

Timer predefinito messaggi: su WhatsApp i messaggi effimeri

In altre parole, se la si attiva tutti i nuovi messaggi delle chat resteranno visibili il tempo che stabiliamo, dunque potranno scomparire dopo un giorno, una settimana o tre mesi, a seconda dell’impostazione che abbiamo scelto.

Questo però non riguarderà i messaggi passati, quelli inviati e ricevuti prima di attivare il Timer predefinito messaggi.

WhatsApp, la funzione che fa scomparire i messaggi

“Starà a voi decidere per quanto tempo un messaggio resterà sul vostro cellulare – hanno spiegato da WhatsApp -. Siamo ormai abituati a lasciare una copia digitale di quasi tutto quello che scriviamo senza nemmeno pensarci. E’ un po’ come se qualcuno che prende appunti di tutto ciò che diciamo ci seguisse costantemente, facendo una raccolta permanente di tutto ciò che diciamo. Per questo motivo l’anno scorso abbiamo introdotto i messaggi che scompaiono e più di recente abbiamo aggiunto la funzione per far scomparire video e foto dopo che vengono visualizzati una volta”.