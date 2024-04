GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila tutta Red Bull . È la 100esima partenza davanti, quinta di fila per Verstappen (vincitore della prima Sprint del Mondiale davanti ad Hamilton e Perez. Il Tulipano al via con accanto lo scudiero messicano. Alle loro spalle Alonso (3) e Norris. 4). Terza fila con Piastri (5) e Leclerc (6), in quarta fila Sainz (7 e Russell (8), in quinta Hulkenberg (9) e la Sauber-Ferrari di Bottas (10). Sesta fila con Stroll (11) e Ricciardo (12) e settima con Ocon (13) e la Williams-Mercedes di Albon (14). Ultime tre file: Gasly (15), Zhou 16), Magnussen (17), Hamilton (18), Tsunoda (19), Sargeant (20).

DOMINIO RED BULL

Al via con la gomma media i primi 16 piloti, gli altri con la soft. Primi pit stop al nono Giro. Al 14esimo doppio pit stop Red Bull in 2.0 secondi per il messicano e 2.1 per Verstappen. Capolavoro. Al 20esimo Giro il Tulipano va al comando seguito da Norris e Leclerc. Si ritira Bottas per problemi alla batteria. Poi due safety car. Si ritirano anche Ricciardo e Tsunoda. Faticano le Ferrari con la gomma dura.