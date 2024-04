Formula 1, Verstappen è tornato. Primo sulla mitica pista di Suzuka, all’alba del Sol Levante. È tornato a dettare legge, l’Australia è stata solo una parentesi. L’olandese volante ha vinto il Gran Premio del Giappone senza faticare troppo e dimenticando subito Melbourne. Alle sue spalle il fido scudiero Sergio Perez. La Ferrari si è presa la “doppietta minore” con Carlos Sainz sul podio ( terzo) e Charles Leclerc appena dietro ( quarto). Entrambi i piloti Ferrari sono stati autori di una gran gara supportata da un’ottima strategia, senza velleità di vittoria. Cavallino comunque in crescita, e questo fa ben sperare il popolo Rosso.

DCORSA CON LA RIPARTENZA

Il GP Giappone è stato caratterizzato dall’incidente al primo via tra Albon e Ricciardo con tanto di bandiera rossa e ripartenza. Dietro la Red Bull e la Ferrari si è piazzata la Mc. Laren di Lando Norris che ha reso la vita difficile alle Rosse. Ottimo il sesto posto di Fernando Alonso su Aston Martin. Alle spalle dello spagnolo,George Russell che nel finale ha passato l’altra McLaren di Oscar Piastri. Sua maestà Hamilton, il Re Nero, si è piazzato mestamente al nono posto davanti a Tsunoda, profeta in patria. Gara comunque entusiasmante con il sussulto finale di Russell. Nessun problema per i 4 davanti. È il caso di ricordare che Verstappen è scattato dalla pole position con a fianco il compagno di squadra Sergio Perez. Subito riscattato il flop di Australia. Alla grande.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2 Perez, 3 Sainz, 4 Leclerc, 5 Norris, 6 Alonso, 7 Russel, 8 Piatri, 9 Hamilton, 10 Tsunoda, 11 Hulkenberg, 12 Stroll, 13 Magnussen, 14 Bottas, 15 Ocon, 16 Gasly, 17 Sargeant, 18 Zhou, 19 Ricciardo, 20 Albon.

CLASSIFICA PILOTI

1 Verstappen punti 77, 2. Perez 64, 3. Leclerc 59, 4. Sainz 55, 5. Norris 37, 6. Piastri 32, 7. Alonso 24, 8. Russell 24, 9. Hamilton 10, 10. Stroll 9, 11. Tsunoda 7, 12. Oliver Bearman ( Ferrari) 6.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Red Bull 141, 2. Ferrari 120, 3. Mc Laren 69, 4. Mercedes 34, 5. Aston Martin 33, 6. RB 7, 7. Haas 4.