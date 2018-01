ROMA – Se uno dei vostri propositi per il 2018 è di comprare un’auto nuova, ci sono già tantissime promozioni che potrebbero fare al caso vostro. Dalla Ford Ecosport a 149 euro al mese con anticipo di 2950, alla Karl Rocks (Opel) completa di tutto a 10.200 euro. E poi la nuova gamma up! di Volkswagen a 9 mila euro con anticipo 0 e Tan 0%.

Ma il vero record se lo aggiudica la Fiat con la nuova “Offerta loca” che si somma al finanziamento “MenoMille“. L’offerta è valida per Panda, Punto, 500L, Tipo, Qubo e Doblò, sempre con 1.000 euro di extra sconto. E per chi punta al super risparmio si può acquistare una Fiat Panda a partire da 7900 euro. In questi giorni basta accendere la tv per imbattersi nello spot che propone la piccola cinque porte torinese, con un finale a sorpresa: un prezzo record, ovvero 8.950 euro che diventano 7.950 euro con il finanziamento MenoMille.

“Si tratta di un extra sconto di 1.000 Euro – spiega la casa automobilistica al quotidiano la Repubblica – oltre alle campagne già in atto, dedicato alle famiglie, qualunque essa sia, senza vincoli relativi al numero di figli, ma al semplice fatto che si sia una famiglia, quindi che ci sia più di una persona nel nucleo familiare includendo pertanto famiglie senza figli, famiglie con figli, famiglie allargate, ecc”.