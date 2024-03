MotoGp, lo spagnolo Jorge Martin, 26 anni, alfiere della Ducati Pramac ha vinto il GP Portogallo dominando dall’inizio alla fine. Il ragazzo di Madrid si candida a pieno titolo per la maglia iridata.

GRIGLIA DI PARTENZA

Finalmente Aprilia. Prima fila con Vinales alle spalle di un formidabile Enea Bastianini, compagno di squadra di Pecco Bagnaia (partito in seconda fila accanto a Miller (5) e Bezzecchi (6). Vinales, secondo con una Aprilia sempre più convincente, conferma di aver ritrovato la miglior condizione.

Dietro Bagnaia (4) Miller (5), Bezzecchi (6). In terza fila : Acosta (7), Marquez (8), Quartararo (9). Quarta fila: Binder(10), Rins (11), A. Marquez (12). Quinta fila: A. Espargaro (13), Di Gianantonio (14), Oliveira (15). Ultime 3 file: R Fernandez (16), Morbidelli (17), A Fernandez (18), Zarco (19), Mir (20), Nakagami (21).

Chiude Luca Marini (22) sulla Honda. Ma la casa di Tokyo sta cercando di risalire la corrente e acciuffare la gloria passata. Allo scopo ha addirittura ingaggiato gli i genieri della Formula Uno.

GARA SPETTACOLARE

Semaforo verde alle 15.01. Ospite d’eccezione Mourinho chiamato a sventolare la bandiera scacchi. Cosa che ha fatto con il solito slancio. Cielo nuvoloso, pubblico notevole. Partenza regolare non senza brividi. Martin vola in testa tallonato da Vinales e Bastianini. Cadono Raul Fernandez e Morbidelli. Martin in fuga, Bagnaia in apnea. Ai meno 18 Acosta si fionda all’interno in fondo al rettilineo e infila Marquez.

La situazione non cambia: Martin, Vinales e Bastianini procedono in processione. Ultimi 10 giri: situazione immutata ma Bastianini realizza il Giro veloce. Ultimi 5 giri: Acosta sorpassa chirurgicamente Bagnaia che viene attaccato all’interno da Marquez; Pecco lo chiude ed entrambi cadono. Pecco va ai box, fuori anche Marquez. Incidente di gara? Penultimo giro, succede di tutto: cade Vinales in fondo al rettilineo e Bastianini conquista il secondo posto. Jorge Martin vola al traguardo e vince il GP Portogallo di Moto GP davanti a Bastianini e Acosta.

Martin si è imposto con 0.882 su Bastianini e 5.362 su Acosta. La sensazione a caldo è che Vinales possa aver accusato un problema tecnico prima di cadere, perché aveva rallentato tantissimo sul rettilineo, venendo sverniciato da Bastianini.

CLASSIFICA PILOTI

Martin è il nuovo leader del Mondiale con 60 punti, + 18 su Binder, + 21 su Bastianini, + 23 su Bagnaia. Completano là top 10: Acosta punti 28, Marc Marquez 27, Aleix Espargaro 25, Vinales 19, Miller 17, Digiannantonio e Quartararo 15, A. Marquez 13, mArco Bezzecchi 12, Oliveira 8, Mir 7.