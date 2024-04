MotoGP in Texas

MotoGP in Texas alle 21 ( ora italiana ). Terza tappa del Mondiale MotoGP sulla pista texana di Austin. Il via è alle 21 di stasera (ora italiana). Diretta Sky e Tv8. Si corre il GP delle Americhe e l’Italia è sempre più padrona del campionato. Stavolta è toccato a Vinales, il pilota Aprilia, vincere Sprint e Pole. Maverick ha centrato la sua 15esima Pole in classe Regina e anche la 22 esima consecutiva di una moto italiana, con la Ducati a fare la voce grossa con 19 Pole e l’Aprilia a quota 3.

OCCHI PUNTATI SU VINALES

Maverick è in gran spolvero e lo ammette:” È dal Qatar dello scorso anno che i miei ragazzi hanno trovato un ottimo bilanciamento della moto che mi ha permesso di essere molto veloce, ma Portimao mi ha dato ulteriori sicurezze. Vincendo li’ la Sprint mi sono liberato di 7 chili di dubbi. Ora ci siamo, abbiamo imboccato la strada giusta”.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila con Vinales, Acosta, terzo il sempreverde M.Marquez su Ducati Gresini. In seconda fila 3 Ducati: le ufficiali di Bagnaia ( quarto) e Bastianini ( quinto). Martin sesto con la Pramac. Bagnaia ha steccato al via della Sprint impennando nel momento del rilascio della frizione e perdendo così metri e posizione preziosa.

Terza fila con moto italiane: l’Aprilia di Espargaro, la Ducati VR46 di Di Gianantonio e la Pramac di Morbidelli. Quarta fila con Bezzecchi (10), Miller (11), A. Marquez (12). Quinta fila con R. Fernandez (13), Oliveira (14), Rins (15). Ultime tre file: Quartararo (16), Binder (17), A. Fernandez (18), Zarco (19), Mir (20), Nakagami (21). Chiude la Honda di Luca Marini.

CLASSIFICA PILOTI

Martin 67, Bastianini 43, Binder 42, Bagnaia 39, M.Marquez 36, Pedro Acosta 34, Vinales 31, Espargaro 30, Miller 19, Di Gianantonio 15.