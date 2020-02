ROMA – David Schumacher, figlio di Ralf Schumacher e nipote del sette volte campione del Mondo Michael, ha preso la decisione di correre in Formula 3 nella stagione 2020. Correrà con il team Charoux. David è anche cugino di Mick, il figlio del sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher, il quale sta per iniziare la sua seconda stagione in Formula 2. Mick Schumacher è anche entrato a far parte della Ferrari Driver Academy.

David Schumacher è il figlio di Ralf ed il nipote di Michael: una famiglia di piloti.

David Schumacher è figlio di Ralf Schumacher. Ralf è il fratello del più noto Michael, con il quale ha condiviso 16 podi in Formula 1, dal 1998 al 2005. Dal 2008 è un pilota della Mercedes nel DTM. Dopo aver concluso una carriera decennale in Formula 1, dove è arrivato massimo 4° nei Mondiali 2001 e 2002, ha iniziato a gareggiare nel DTM.

Come scrive Wikipedia, poco dopo aver annunciato il suo ritiro dalla Formula 1, Ralf Schumacher prende parte il 16 gennaio 2008 ad un test con una Mercedes C-Klasse ’07 DTM sul circuito dell’Estoril; il test ha buon esito e la Mercedes mette sotto contratto il pilota tedesco per due stagioni.

Ralf Schumacher debutta quindi nel DTM con uno dei team minori delle Mercedes, la Mücke Motorsport che gli mette a disposizione la vettura del 2007. Confrontandosi con vetture del 2008, Ralf è stato spesso costretto a lottare nelle retrovie o nella media classifica e solo di rado ha potuto dimostrare il suo vero potenziale come al Nürburgring dove arriva 8º e al circuito di Catalogna dove taglia il traguardo 7°. Conclude la stagione 14° con 3 punti.

Come prosegue Wikipedia, nella stagione 2009 Ralf Schumacher viene promosso al team Mercedes – AMG, il team più competitivo della Mercedes nel DTM. Avendo come compagni di squadra alcuni dei migliori piloti della categoria ovvero Gary Paffett, Paul Di Resta e Bruno Spengler, Ralf non riesce sempre a tenere il loro passo e non si inserisce per la lotta al campionato.

Ciò nonostante le potenzialità del nuovo mezzo, la Mercedes C-Klasse ’09, consentono a Ralf di ottenere prestazioni più costanti dell’anno precedente finendo spesso nei primi 10. Si ritira solo nell’ultima gara della stagione ad Hockenheim e in particolare brilla al Norisring dove arriva 6º, al Nürburgring dove è 7° e al circuito di Digione dove ottiene il suo miglior risultato nel DTM, un 5º posto. Conclude la stagione all’11º posto in classifica piloti con 9 punti.

Rimasto nel team ufficiale Mercedes, nel 2010 Schumacher ebbe a disposizione la vettura dell’anno precedente, riuscendo a cogliere un solo piazzamento a punti (un sesto posto al Nürburgring). Chiuse la stagione al 14º posto, con tre punti (fonti TuttoSport e Wikipedia).