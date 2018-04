SHANGHAI – Max Verstappen colpisce Sebastian Vettel e gli danneggia la Ferrari.

Clamoroso colpo di scena al Gran Premio di Shanghai in Cina: l’olandese della Red Bull, nel tentativo di sorpassare il tedesco all’interno, ha colpito la Ferrari mandandola in doppio testacoda.

Risultato: per Verstappen una penalità di 20 secondi e per Vettel l’addio a ogni sogno di gloria per questa gara. Infatti da quel momento la sua Ferrari (che ha continuato a garreggiare seppure danneggiata) ha perso posizioni su posizioni, impedendo a Vettel di poter anche solo provare a superare Bottas che era in testa al Gran Premio in quel momento (e poi superato in vetta da Ricciardo).

Il Gran Premio è stato vinto proprio da Ricciardo su Bottas. Terzo posto (almeno questo) per l’altro ferrarista Kimi Raikkonen.

Serafico il commento di Vettel: “Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c’è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere”. “Le gare a volte ti fanno un favore, altre volte vanno storte…”, ha detto ancora il tedesco ai microfoni di Sky.