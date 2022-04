Formula 1, a Melbourne terza tappa, gran duello Ferrari-Red Bull. Alle 7 del mattino di domenica 10 aprile

Seguaci della Formula 1, puntate la sveglia. Il GP Australia si corre alle 7.00 di domenica 10 aprile. È la terza tappa (su 23) del Mondiale Formula 1 2022.

E si corre all’Albert Park dì Melbourne dove nel 2004 Michael Shumacher ha stabilito il tempo record di 1’24”125; primato mai più superato. Qui la Ferrari ha buoni ricordi. E vorrebbe conservarli. Anche perché ci sono due leadership da difendere (primo posto nella classifica piloti e nella classifica costruttori). Oltretutto su un tracciato cambiato e più rapido, più veloce; con quattro zone DRS. Insomma,Melbourne promette più sorpassi, più spetttacolo.

UN DUELLO DELL’ALTRO MONDO IN FORMULA 1

La sfida Leclerc-Verstappen incendia le fantasie. Ferrari contro Red Bull. E poi è forte l’attesa che circonda la Mercedes e il suo Re Nero, sir Hamilton. La squadra che ha dominato per otto stagioni è incappata in un disastroso avvio di campionato, ma gli ingegneri di Stoccarda continuano a credere nel potenziale della vettura. E con loro Lewis Hamilton che non accetta il ruolo di spettatore mentre quei due ragazzi se le cantano e se le suonano senza di lui. Troppo per il suo orgoglio e talento.

LA ROSSA È TORNATA IN GRAN SPOLVERO

La Scuderia Ferrari ha conquistato 78 degli 88 punti a disposizione. Un sogno? No. È il frutto di un lavoro partito da lontano; da quando nel luglio 2020 Mattia Binotto ha messo mano alla organizzazione del team. Due anni dopo se ne raccolgono i risultati. Questa SF 75 è una monoposto degna della migliore tradizione. Certo, è presto per dire dove può arrivare. Anche perché a breve entreranno in gioco gli sviluppi, perché la concorrenza su chiama Red Bull, e almeno fino a Barcellona occorre tenere in gioco la Mercedes. Quelli mica stanno a guadare.

CIRCUITO CITTADINO CON MOLTE CURVE (14)

E pochi rettilinei. Prevedibile un notevole consumo dei pneumatici. Nel rettilineo principale si raggiungono i 315 km/h. Tracciato di 5,303 km, previsti 53 giri. Dopo due anni (causa pandemia) il Circus ritrova l’Oceania. Spettacolo garantito.