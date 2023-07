Formula 1 a Silverstone (domenica 9 luglio, ore 16), esame di inglese per la Ferrari in ripresa

Formula 1 a Silverstone (domenica 9 luglio, ore 16), esame di inglese per la Ferrari in ripresa.

Esame di inglese per la Ferrari a Silverstone dove il Mondiale di Formula 1 si è spostato per il GP di Gran Bretagna, decima prova su 22 della stagione (domenica 9 ore 16). La Rossa nella tana di Hamilton.

Appuntamento, a cui arriva dopo la bella prova sul Red Bull austriaco (2 luglio). Leclerc in Austria ha fatto una gara perfetta guadagnando il podio alle spalle di Verstappen. Il team principal del Cavallino ha fatto il punto dopo gli ultimi 2 GP che hanno risollevato l’umore a Maranello.

Ha detto Vasseur in una intervista a Leo Turrini: ”Abbiamo fatto progressi domenica scorsa in Austria dove siamo stati la seconda forza dietro la Red Bull. Ci saranno occasioni in cui ci troveremo meglio come prevedo a Budapest e a Singapore. Leclerc e Sainz hanno con noi un accordo fino al 2024. Ora, a inizio stagione, io ho detto ai nostri drivers che di contratto avremmo parlato solo da fine luglio, durante la pausa estiva”.

E poi :” La Formula 1 è un mondo in cui c’è da sempre un turnover molto intenso. Gente che va e gente che viene. Noi facciamo le nostre assunzioni, gli altri fanno le loro, è tutto normale. E stiamo già lavorando in galleria del vento per il progetto 2024.

“Il progetto è curato dal nostro staff. Cardile è il direttore tecnico ed è responsabile del telaio; Gualtieri si occupa con il suo gruppo della Power Unit. Infine Tondi si occupa di aereo dinamica. E io ho il compito di proteggere chi è al servizio della Ferrari. In più sento la piena fiducia del presidente John Elkan”.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen 229, Perez 148, Alonso 131, Hamilton 106, Sainz 82, Leclerc e Russell 72, Stroll 44, Ocon 31, Norris 24, Gasly 16, Hulkenberg 9, Albon 7, Piastri e Bottas 5.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 377, Mercedes 178, Aston Martin 175, Ferrari 154, Alphine Renault 47, McLaren 29, Haas 11, Alfa Romeo 9, Williams 7, Alphatauri 2.