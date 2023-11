Formula 1, Gp Abu Dhabi (domenica 26, ore 14, dove in tv), Ferrari e Mercedes in lotta per il secondo posto costruttori

Formula 1, Gp Abu Dhabi ( domenica 26, ore 14). Ultima gara della stagione sul Golfo Persico. Ferrari e Mercedes in lotta per il secondo posto nella classifica costruttori.

Su un’isola del Golfo Persico, a pochi km da Abu Dhabi, si corre l’ultimo GP della stagione 2023 (domenica 26, ore 14, diretta Sky), sul mitico circuito di Yas Marina, un tempo regno di Hamilton (5 trionfi). Acqua passata.

Oggi il singolare circuito disegnato tra campi di golf ed hotel extralusso – c’è pure un parco tematico dedicato alla Scuderia Ferrari – è terra Red Bull e di Verstappen, già vincitori dei titoli iridati. Agli altri team sono rimaste le briciole: un posto sul podio accanto al Tulipano e un secondo posto nella classifica costruttori.

Tutto qui. La domenica emiratina e’ legata principalmente al duello (costruttori) Mercedes-Ferrari e poco più.

CAVALLINO ALL’ASSALTO DELLA MERCEDES

Sono passati più di nove mesi, 20 gare, 6 Sprint, centinaia di punti tra la Red Bull, allora come oggi imprendibile, e le due contendenti blasonate: Mercedes e Ferrari.

Solo 4 punti di differenza a inizio marzo, 4 punti a fine novembre. Il gap che già dopo Melbourne, gara 3 di stagione, era di 30 lunghezze salito poi a 56 a Budapest, è via via calato. Prima del via a Las Vegas (dove è successo l’inimmaginabile), le Rosse hanno portato a -4 il gap da cui si riparte per l’ultima volta di stagione ad Abu Dhabi. È caccia al secondo posto

VERSTAPPEN INARRESTABILE

Il Tulipano a Las Vegas (domenica 19 novembre) ha raggiunto i 18 GP vinti nella stagione sui 21 disputati. Solo a Singapore ( quinto ) non è salito sul podio. Ed è arrivato secondo in Arabia Saudita e in Azerbaigian. Comunque ha infilato 53 vittorie in carriera raggiungendo Vettel. Davanti a lui solo Schumacher (91) e Hamilton (103).

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 549, Perez 273, Hamilton 232, Sainz 200, Alonso 200, Norris 195, Leclerc 188, Russel 160, Piastri 89, Stroll 73, Gasly 62, Ocon 58, Albon 27, Tsunoda 13, Bottas 10, Hulkenberg 9.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 822, Mercedes 392, Ferrari 388, Mc Laren 284, Aston Martin 273, Alphine Renault 120, Williams 28, Alpha Tauri 21, Alfa Romeo 16, Haas 12.

DOVE IN TV

Diretta: ore 14 su Sky Sport F1 (canale a pagamento)

Differita: ore 18 su TV8 (canale gratuito).