Formula 1, Gp Azerbaigian, Red Bull vs Ferrari a Baku, ottava prova del Mondiale, domenica 12, ore 13, dove in tv

Formula 1, duello Red Bull Ferrari sulla “pista pazza” di Baku, capitale dell’ Azerbaigian. È l’ottavo Gran Premio, su 22, del Mondiale di Formula 1 (domenica 12 giugno,ore 13).

Il primo dopo Monaco dove La Rossa ha fatto pastìcci nella strategia che hanno regalato la leadership a Verstappen e infuriato (eufemismo) Carletto Leclerc, dominatore dei primi 18 giri. Poi il patatrac. E un quarto posto finale per il monegasco che gli è costato la retrocessione al secondo posto in classifica generale e che ha prodotto lo sfogo amaro del Principino (“Ferrari, non è possibile! Così fa male, ero a casa mia”). Tutto risolto. A Baku è tornato il sereno.

UN INSIDIOSO CIRCUITO CITTADINO

Difficile. Pericoloso. Un lunghissimo rettilineo (più di 2 km) sul lungolago, e poi tratti stretti e tortuosi. Un tracciato lungo 6.003 metri con 20 curve, da compiere 51 volte per un totale di 306,049 km. Bisogna trovare equilibrio tra esigenze opposte. Si corre nella città vecchia . Si può raggiungere , come ha fatto Bottas nel 2016 con la Williams, i 366 km/h e poi rischiare un inatteso “imbottigliamento “in strade larghe appena 7 metri . O poco più.

Caratteristica curiosa: quasi tutto il tracciato si snoda sotto i livello del mare.

ALBO D’ORO DELLA FORMULA 1

Si sono disputati finora cinque GP Azerbaigian. Qui la Ferrari non ha mai vinto, hanno vinto tre volte la Mercedes con tre piloti diversi (Rosberg, Hamilton, Bottas) e due volte la Red Bull (Ricciardo, Perez).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Verstappen punti 125; Leclerc 116; Perez 110; Russell 84; Sainz 83; Hamilton 50; Norris 48; Bottas 40; Ocon 30; Magnussen 15; Ricciardo 11; Tsunoda 11; Alonso 10; Gasly 6; Vettel 5; Albon 3; Stroll 2; Zhou 1.

DIRETTA TV

Su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronista Carlo Vanzino, commento tecnico del pilota spagnolo Marc Gene’.