Formula E, Felipe Massa incontra i fan a Porta di Roma il 30 marzo

ROMA – Felipe Massa, tra i piloti del campionato Formula E più noti al mondo, incontrerà i suoi fan nel pomeriggio di sabato 30 marzo al Centro Commerciale Porta di Roma per un “Meet & Greet” a partire dalle ore 12.00. Per gli appassionati della competizione automobilistica, oltre a una sessione di autografi, ci sarà anche la possibilità di sfidare direttamente Massa alla guida, provando a battere il tempo che il pilota segnerà con uno degli esclusivi simulatori di guida della rivoluzionaria Gen2, la nuova monoposto che ha fatto il suo debutto nella quinta stagione.

Lo stand Formula E all’interno includerà anche un punto informazioni sulla gara di Roma del prossimo 13 aprile dove sarà possibile ritirare i codici per scaricare il voucher di accesso alle aree prato: opportunità unica per saperne di più sulla competizione che sta appassionando il mondo e che per il secondo anno di seguito passerà attraverso le strade della Capitale.

Non solo la velocità su strada, ma anche quella in volo quale protagonista dell’evento: a Porta di Roma ci sarà infatti anche l’Aeronautica Militare che in occasione del 96^ anniversario della sua costituzione sarà presente nelle aree della galleria commerciale dal 28 al 31 marzo. Piloti, tecnici, aeroplani, suoi simulatori di volo e tanto altro saranno a disposizione di tutti gli appassionati del volo e della velocità. Una partnership con Formula E che prevederà anche un suggestivo volo acrobatico della Frecce Tricolori che stenderanno il Tricolore più lungo del mondo nei cieli di Roma durante la gara del 13 aprile.

A poche settimane dalla gara sul circuito cittadino dell’Eur, prevista per sabato 13 aprile, iniziano così le iniziative di Formula E dedicate alla città eterna per far conoscere tutte le novità sulla serie di corse che ha ridefinito i confini dello sport, attraverso la fusione unica di intrattenimento, sostenibilità, tecnologia e innovazione. (fonte: Formula E)