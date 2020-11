Condizioni Michael Schumacher, l’ex direttore generale della Ferrari Jean Todt, svela un dettaglio sullo stato di salute dell’ex sette volte campione del Mondo.

Jean Todt, ex direttore generale della Ferrari e grande amico di Michael Schumacher, ha svelato un dettaglio sulle condizioni di salute dell’ex pilota. In un’intervista rilasciata all’emittente francese RTL, ha detto: “Continua a lottare, possiamo solo augurare a lui e alla sua famiglia che le cose migliorino”. Aggiungendo che Michael “è molto ben curato”.

Todt, che ora ricopre il ruolo di presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha svelato le condizioni, sulle quali vige il massimo riserbo dopo il grave incidente sciistico nel dicembre 2013 sulle piste di Meribel, dell’ex pilota della Rossa, campione di F1 nel 1994, 1995, poi cinque volte di seguito dal 2000 al 2004.

Da Michael a Mick, parola di Todt

Se Michael dunque continua a combattere, il figlio Mick sta cercando di seguirne le orme in pista. Todt è stato stuzzicato sulla possibile carriera di Schumacher junior, che ora corre in F2 con Prema Racing: “Probabilmente correrà in Formula 1 il prossimo anno. Siamo lieti di avere di nuovo uno Schumacher ai massimi livelli delle corse automobilistiche” conclude il francese. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)