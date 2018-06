ROMA – Jorge Lorenzo alla Yamaha e Iannone all’Aprilia? Il maiorchino è ormai un separato in casa Ducati nonostante [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] abbiano fatto una sorta di “dietrofront” dopo le dichiarazioni dell’AD Domenicali di un paio di settimane fa. Lo stesso Lorenzo nel post gara del Mugello ha dichiarato che è tardi ormai per rinnovare per il 2019 e quindi è sul mercato alla ricerca di una sella per il 2019.

Sella che potrebbe essere quella del probabile nuovo team Petronas-Yamaha (Petronas acquisterebbe la struttura di Aspar/Angel Nieto per mettere su il maiorchino ed un altro pilota). Per la seconda sella si era fatto il nome negli scorsi giorni del malese Syahrin ma “Pescao55” ha appena rinnovato con Tech3 per il 2019 e resterà nella struttura di Poncharal nonostante il passaggio in KTM del team francese.

Piuttosto chiara invece la situazione di Iannone, destinato a guidare una Aprilia ufficiale al posto del deludente Scott Redding nonostante una ottima prima parte di stagione fin qui con la Suzuki. Suzuki che l’anno prossimo avrà una coppia di piloti spagnola formata da Mir, che aveva una opzione Honda lasciata però decadere dalla stessa Honda, e dal confermato Alex Rins.