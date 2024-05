Montecarlo, l’aria di casa esalta Leclerc. Domenica GP di Monaco (ore 15)

Missione Monte Carlo. Leclerc sfida il tabù e sogna un ritorno a casa da principe. Il sogno è a portata di mano. Domenica 26 (ore 15) si corre il GP di Monaco, ottava prova in calendario sul tracciato cittadino di Monte Carlo: 3.337 metri, 72 giri per un totale di 260,286 km. Il circuito cittadino di Monte Carlo presenta 19 curve; tracciato impegnativo. L’anno scorso ha vinto il solito Verstappen, secondo Alonso e terzo Ocon. Il monegasco Leclerc insegue ancora il primo trionfo nel Principato, ma stavolta ci sono segnali confortanti: Charles è stato primo nelle libere, Carletto ha guidato come un indemoniato sull’asfalto di casa sua. Ha spiegato: “So cosa voglio. Ma tutto resta ancora da fare”. Un dato: venerdì Leclerc ha fatto segnare un tempo inferiore a quello che 12 mesi fa valse la Pole a Verstappen.

Il genio Newey

Sorpresa: il progettista dei record, il mago della Formula Uno , il britannico Adrian Newey (soprannominato “il Leonardo Da Vinci dei progettisti”) si è clamorosamente materializzato a Monaco. Il suo divorzio da Red Bull ha fatto circolare precise voci sul suo futuro. E l’uomo che John Elkann sogna di portare a Maranello a disegnare la macchina per Leclerc e Sainz. Newey era senza la divisa ufficiale Red Bull, ma ugualmente se ne stava al box di Verstappen e Perez. È il caso di ricordare che il mago lascerà Red Bull ad ottobre. Ha fatto scalpore una frase di Hamilton:” Montecarlo e un posto unico ma ormai qui la domenica non accade più nulla, forse Pirelli dovrebbe produrre una gomma tenerissima esclusivamente per questa corsa, moltiplicando il numero dei Pit-Stop magari si eviterebbe il rischio della noia”.

La classifica piloti

Verstappen punti 161, Leclerc 113, Perez 107, Norris 101, Sainz 93, Piastri 53, Russel 44, Hamilton 35, Alonso 33, Tsunoda 15.