MotoGP a Le Mans (domenica , ore 14). Duello Martin-Bagnaia. Si infiamma il mercato piloti

La MotoGP fa tappa Le Mans, quinta prova del Mondiale (domenica 12, ore 14). Si corre il GP Francia: 27 giri sul mitico circuito “Bugatti , lungo 4,2 Km (con 14 curve) per un totale di 113 km. Occhi puntati sul duello Martin-Bagnaia, e occhio pure al baby Pedro Acosta il solo quest’anno sempre a punti. E a proposito di giovani talenti sarà interessante seguire la gara di Bezzecchi che nel GP Spagna,lo scorso 28 aprile, ha centrato il suo primo podio della carriera nella classe regina.

Un podio condiviso peraltro con due campioni del mondo (primo Bagnaia, secondo Marquez ). Un bel vedere: tre Ducati “diverse” appaiate nella gloria. E cioè la Ducati ufficiale di Pecco,la Ducati Gresini dello spagnolo e la VR46 del pupillo di Valentino Rossi. È proprio questa fotografia spagnola ha scatenato il weekend di Le Mans in un polverone dii voci incontrollate (e interessate) che hanno infiammato il mercato piloti. Su tutte l’operazione più ardita: Bagnaia e Marc Marquez insieme nel 2025. Un sogno realizzabile?

Pecco e Marc in Ducati

Non si parla d’altro dentro e fuori dei box francesi, con qualche scivolone di troppo. Due cose comunque sono certe. Primo: non è vero che Bagnaia abbia detto di non volere Marquez in Ducati. Lo ha ribadito lui stesso tre giorni fa. Dunque nessun veto. Secondo : è invece vero che l’otto volte iridato ha rifiutato la Pramac, ed è pronto anche a perdere lo sponsor Red Bull, in cambio di team in grado di assicurargli “il miglior materiale per puntare nuovamente al Mondiale”. Marc ci crede. Due domeniche fa a Jerez è tornato sul podio. La sua astinenza con la vittoria continua ad allungarsi. Gli manca ormai da 931 giorni. L’ultima vittoria di Marc Marquez risale al Gp dell’Emilia Romagna a Misano Adriatico(24 ottobre 2021).

Dove in tv

Il GP Francia sarà trasmesso da Sky Sport ( domenica ore 14) e in streaming su Now. Come al solito TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la corsa. Una corsa che vede Bagnaia inseguire la vittoria n.31 in carriera, sesto pilota italiano più vincente in tutte le classi, staccando Loris Capirossi. Davanti, ora Pecco ha le 34 vittorie di Luca Cadalora, con Carlo Ubbiali (39) ancora lontano. In vetta 3 giganti: Giacomo Agostini (122), Valentino Rossi (115) e Max Biaggi (42).