MotoGP in Catalogna ( domenica ore 14 ). Tutti a caccia delle Ducati

MotoGP, domenica si corre il GP Catalogna, sesta tappa del Mondiale sulla pista di Montmelo’ (ore 14): 24 giri per un totale di 111,77 km. Martin guida la classifica piloti tallonato da Bagnaia, M. Marquez terzo e Bastianini quarto. Ma gli occhi dei più sono per lo spagnolo Aleix Espargaro, pilota Aprilia, a caccia del bis sulla pista di casa. Non solo: il veterano Espargaro – vent’anni di carriera,326 gare, 12 podi – ha annunciato tre giorni fa che a fine stagione lascerà la MotoGP “come pilota full time”. Gli erano al fianco la moglie Laura ed il fratello minore Pol, 32 anni, anche lui motociclista professionista, collaudatore Ktm. Aleix ha gelato il Circus dopo aver centrato (venerdì) il record della pista. Ha detto:” Mi sono divertito molto a fare quel giro record. Stavo pensando a quanto mi mancherà l’Aprilia il prossimo anno. È molto bello finire la propria carriera divertendosi e lottando per i primi posti. Ripensamenti per il mio annuncio? No, sono convinto al 101% della mia scelta. È stato bello correre in MotoGP e lavorare per l’Aprilia. Ma per andare avanti devi, però, essere convinto in tutto e per tutto: io lo ero solo al 95% e in questo sport non basta. C’è troppo stress ad andare sulle moto. Nel futuro lascio spazio ai giovani, voglio stare con la mia famiglia e comunque continuerò ad andare in moto. Da inizio stagione ho sempre ripetuto di essere molto sereno: a prescindere dal ritiro o meno, mi sono tolto tante soddisfazioni nel corso della mia carriera. Sentivo comunque un peso, ma sono soddisfatto perché penso di aver preso la decisione giusta, seguendo il mio cuore”.

La classifica piloti

Dopo il GP Francia (12 maggio), lo spagnolo Jorge Martin guida la classifica con 129 punti. Seguito da: Bagnaia (91), M. Marquez (89), Bastianini (89), Vinales (81), Acosta (73), Binder (51), A. Espargaro (51). Classifica al netto della Sprint (12 giri) di sabato pomeriggio.

Dove in tv

Il GP Catalogna sarà seguito in diretta da Sky Sport (ore 14) ma per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, Sky Sport Moto GP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, ha previsto repliche in 3 fasce orarie: alle 19, alle 21 e alle 23. Telecronista Guido Meda.