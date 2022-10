MotoGP, match point Bagnaia rinviato a Valencia. Ducati: la strepitosa doppietta sul traguardo di Sepang non è bastata per consegnare a Pecco Bagnaia il titolo di campione del mondo.

Con il suo terzo posto Fabio Quartararo – un podio francamente inatteso viste le circostanze – ha azzerato matematicamente la possibilità al ducatista di aggiudicarsi il titolo iridato. Comunque per chiudere i conti all’ultimo round a Bagnaia mancano solo 2 punti. Tra due settimane in Spagna potrebbe bastare un 14esimo posto per laurearsi campione del mondo; o una non vittoria di Quartararo.

ORDINE DI ARRIVO DEL MOTOGP

Primo Bagnaia, secondo Bastianini (+0,270). Terzo Quartararo (+2.773). Quarto un eccellente Bezzecchi (+5.706). Dunque tre Ducati nei primi tre. Quinto. Rins (+12.140). A seguire Miller (6), M. Marquez (7), B. Binder 8), Zarco (9), Morbidelli (10).

MOTOGP, CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia 258, Quartararo 235, Bastianini 211 e Aleix Espargaro 211, Miller 189, B.Binder 168, Zarco 166, Rins 148, Oliveira 138, Martin 136, Vinales 122, Marquez 113, Marini 111, Bezzecchi 106, Mir 77.

EPICO BAGNAIA, CHE RIMONTA

Dal nono posto al primo! Favoloso. Ma non è bastato per chiudere la pratica e coronare un sogno che la Ducati insegue da 15 anni. Comunque il risultato di Sepang è propedeutico per il trionfo di Valencia tra un paio di settimane. Bagnaia e la Rossa sono in gran spolvero. Lo si è visto dalla partenza di Pecco (“sì, è stata la migliore della mia carriera “). Una partenza sprint. Dal nono posto al secondo con un guizzo.

Anche Quartararo non è stato da meno balzando dal dodicesimo al quinto. . Martin davanti a tutti. Poi il colpo di scena al settimo Giro: Martin cade, si stende, è fuori e Bagnaia passa definitivamente in testa tallonato da Bastianini in cerca di punti. Ma Pecco lo tiene sotto controllo e va a vincere. Meritatamente. Bastianini e Aleix Espargaro si giocheranno in Spagna il terzo posto.

ULTIMO ROUND A VALENCIA IL 6 NOVEMBRE

Finale thrilling sul circuito “Ricardo Tormo”, pista che Bagnaia conosce molto bene. Suo il tempo record:1’31”042 centrato lo scorso novembre. Ci sono tutte le premesse per portare in Italia la doppietta (moto e pilota italiani) che manca da 50 anni.