MotoGP, trionfa in Qatar la Ducati di Bastianini: giornata storica, vittorie italiane anche in Moto2 e Moto3

Bentornata MotoGP. Giornata storica. L’Italia centra una favolosa tripletta .

Enea Bastianini, 24 anni, romagnolo di Rimini trionfa nella Classe Regina e consegna al suo giovane Team Gresini (guidato da Nadia Padovani,vedova del grande Fausto morto un anno fa di Covid) una vittoria limpida e inattesa.

Scatenando il delirio nel box, in pista, davanti agli schermi. La sua Ducati Desmodieci Gp21 è stata un rullo ed ha messo in fila Ktm (B.Binder),Honda (Pol Espargaro), Aprilia (A.Espargaro). La festa italiana è stata completata in Moto2 da Vietti, 20 anni (team Valentino Rossi , VR46) e da Andrea Migno al fotofinish sul favorito Sergio Garcia. Flop Bagnaia. (Disastroso scontro a quasi 300 all’ora con il compagno Miller). Due Ducati ufficiali fuori insieme. Anche questo è storico.

LA GRIGLIA DI PARTENZA “AZZURRA” AL MOTOGP

Tre piloti Ducati nei primi quattro: Martin, Bastianini,Miller. E Re Marquez dietro a due ragazzi di 24 anni. Aprilia completa l’orgoglio tricolore piazzando in seconda fila Aleix Espargaro stretto tra la Ducati di Miller e la Honda del fratello Pol Espargaro . In terza fila la Ktm di B.Binder, la Suzuki di Mir e Pecco Bagnaia (nono). Da notare che la Rossa di Borgo Panigale coglie in Qatar la settima pole consecutiva e la seconda di fila di Martin. Buon segno, a prescindere. In quarta fila Rins (Suzuki), Quartararo (Yamaha ) e Morbidelli (Yamaha).

In quinta Zarco (Ducati Pramac ), Oliveira (Ktm), Bezzecchi (Ducati VR46). In sesta tre giovani da tenere d’occhio: Nakagami (Honda Lcr), Marini (Ducati VR46) , A. Marquez (Honda Lcr). Chiudono le due ultime file Vinales (Aprilia), Divizioso (Yamaha Withu), Di Giannantonio (Ducati Gresini ), Gardner (Ktm Tech3),Fernandez (Ktm Tech3), D.Binder (Yamaha Withu).

MOTOGP: CIRCUITO INTERNAZIONALE DI LOSAIL. POI INDONESIA.

Debutto importante sul Golfo Persico. Su un tracciato di 5,4 km. Tappa di 22 giri per un totale di 118,4 km. E dopo questo show di Doha e le tre trasferte oltre oceano, il Circus sbarcherà in Europa (Portogallo, Spagna, Francia). Quindi il Mugello (29 maggio). Di concluderà il 6 novembre a Valencia. Dopo il Qatar la MotoGP sarà in Indonesia (20 marzo). Quindi in Argentina (3 aprile).

L’ANNO UNO SENZA VALENTINO

Dopo 26 anni è partito il Motomondiale senza Valentino Rossi. Giornata storica. È iniziata la carica dei piloti italiani alla eredità. La guida Bagnaia, ma sognano in grande (seppur con sfumature diverse) Luca Marini, l’eterno Dovizioso, Morbidelli, i talentuosi Bastianini e Bezzecchi. Sfideranno nei restanti 20 gran premi un terzetto di qualità ed esperienza : Marquez, Quartararo, Mir. Una stagione-svolta cruciale.