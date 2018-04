ROMA – Può succedere, per esempio quando ti contestano un’infrazione meritevole del taglio dei punti patente, che ti venga chiesto chi fosse alla guida della tua macchina. Fino a ieri era abbastanza pacifico che se omettevi di rispondere ti arrivava la sanzione aggiuntiva: fino a ieri però, cioè il giorno di una sentenza della Corte di Cassazione che ha eliminato l’automatismo “non parli multa più alta”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Nell’ordinanza 9555/2018 depositata ieri dalla Seconda sezione civile, i giudici hanno stabilito che bisogna vedere caso per caso. Davvero, essendo passati mesi, potresti esserti dimenticato. Tra infrazione e notifica passa un tempo sufficiente a farti scordare. Però, è giusto ricordare che appunto bisogna vedere caso per caso, non vale l’automatismo contrario. Dal Sole 24 Ore giunge un utile consiglio.