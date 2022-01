Ricambi Vespa, Officina Tonazzo si distingue dal 1963

I ricambi Vespa sono una vera e propria passione per moltissimi italiani. I cosiddetti “vespisti” sono tanti e questo articolo è dedicato proprio a chi ama i viaggi su questo mitico due ruote firmato Piaggio. Oggi vi parliamo dell’Officina Tonazzo, un negozio di ricambi Vespa tutto online con una sede fisica a Padova ed una in apertura a Udine.

Dal 1963 l’Officina Tonazzo è un punto di riferimento per i ricambi della vespa grazie ad una scelta di prodotti curata nel corso degli anni con grandissima attenzione. La sua storia inizia negli anni ’60, periodo in cui le Vespe erano molto in voga. Negli anni ’90 il negozio fisico diventa anche ecommerce portando i ricambi Vespa nelle case di tutti gli italiani e diventando un’icona per molti vespisti.

Dove acquistare ricambi Vespa online?

Nell’era del web 4.0 i migliori ricambi Vespa si trovano online! Un tempo era usanza muoversi fra i mercatini della propria zona alla ricerca di pezzi di ricambio per la Vespa, oggi, invece, viene preferito l’acquisto sul web. La calma e la tranquillità di un acquisto online è, infatti, impareggiabile. Permette di confrontare fra svariati ricambi Vespa e di scegliere quello corretto per le proprie esigenze. Il restauro delle Vespe è una vera e propria passione per i vespisti e la ricerca ai pezzi è parte integrante del lavoro di restauro. La Vespa, infatti, è un culto per intere generazioni, non solo un mezzo con il quale potersi spostare. Questo ha comportato negli anni una sempre maggiore crescita nella compravendita dei ricambi Vespa sia online che offline.

Il luogo ideale dove effettuare l’acquisto di ricambi per la Vespa oggigiorno è quindi online, ma come scegliere fra le decine di negozi presenti sul web? I punti fermi da tener presente in questa scelta sono:

trasparenza sui prezzi,

qualità dei ricambi,

sicurezza e velocità della spedizione.

Ricambi Vespa, come sceglierli

La Vespa dal 1946 ne ha viste di cose. Molti modelli si sono susseguiti, creando stili che hanno segnato intere epoche. Per questa ragione la scelta dei ricambi Vespa può presentare non poche difficoltà. In primis, infatti, è necessario individuare il modello di Vespa a cui si fa riferimento e solo in un secondo tempo si potrà ricerca il corretto pezzo di ricambio!

Officina Tonazzo ha nel proprio shop online moltissimi ricambi Vespa attentamente selezionati: potrai sfogliarli, confrontarli e soprattutto riceverli a casa tua in pochi clic.

Come la pensa Officina Tonazzo

Ciò che distingue l’Officina Tonazzo da altri siti di ricambi Vespa è l’estrema qualità della selezione che troverete in questo negozio online. Acquistare ricambi Vespa può spesso essere un’avventura sul web: pezzi guasti, con descrizioni inesatte, spedizioni perse nel nulla…Con Officina Tonazzo non è così. La struttura dell’officina è in grado di consegnare i propri ricambi in 48 ore dalla ricezione dell’ordine e, pur essendo un negozio online, offre un servizio che si avvicina alla vecchia bottega di paese: un posto in cui acquistare i propri ricambi Vespa in modo sicuro e soprattutto trasparente.

Uno store di ricambi Vespa tutto per te

Tutto lo staff dell’officina lavora giorno dopo giorno per rendere il negozio di ricambi Vespa Officina Tonazzo sempre più fornito e, ad oggi, l’ecommerce offre una gamma di ben 14 mila prodotti con oltre 50 mila clienti iscritti al sito web. Non solo, nel negozio sono costantemente presenti promozioni sui prezzi per consentire a chi vuole risparmiare di trovare anche prezzi altamente competitivi sui ricambi della Vespa.