Torna la Formula 1 (domenica 28 agosto, ore 15, Gp Belgio). Riaccende i motori dopo la pausa estiva cominciando un trittico senza respiro che porterà alla festa del centenario di Monza, domenica 11 settembre.

Ripartenza sul mitico circuito di Spa-Francorchamos, anello sulle Ardenne.di 7,004 km da percorrere per 44 giri pari a 308,052 km. È la gara n.14 (di 22) del Campionato mondiale 2022.

Gli 80 punti di distacco tra il leader Verstappen e Leclerc frenano però i sogni (in ogni caso prematuri) dei ferraristi. La “febbre” comunque resta alta. Record di pubblico nel weekend: 300 mila spettatori, una marea arancione dalla Olanda per sostenere il Tulipano Verstappen. Vista la nuova atmosfera che si respira nel Circus, l’Audi ha annunciato che dal 2026 entrerà in Formula Uno.

PENALIZZATI I DUELLANTI

Verstappen e Leclerc saranno in fondo alla griglia di partenza perché penalizzati in automatico, come recita il regolamento in presenza di motori nuovi. La Red Bull di Verstappen monta il quarto motore termico, il quarto turbo, la quarta Mgu-H cioè il moto generatore che recupera l’energia dalla rotazione della turbina.

La Ferrari di Leclerc monta la quarta centralina e il quinto cambio. Analogamente penalizzati altri quattro: Norris, Ocon, Bottas, Schumacher.

L’IBRIDO DEL FUTURO

Per la Ferrari è l’ora della verità. L’IBRIDO evoluto assicura più potenza e guidabilita’. Servirà quantomeno per tornare all’attacco nel Gp di casa. Sulle Ardenne si profila lo spettacolo della affannosa rincorsa dei campioni “castigati”. Il circuito (cento secondi al giro) favorisce i sorpassi.

Ma lo storico tracciato esige la massima concentrazione. Quella che aveva Schumacher padre che a tutt’oggi detiene il record di vittorie: ben 6, due con Benetton, quattro con Ferrari. Hamilton si è fermato a 4, Vettel a 3. Verstappen ha vinto l’anno scorso. Occhio.

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 258, Leclerc 178, Perez 173, Russell 158, Sainz 156, Hamilton 146, Norris 76, Ocon 58, Bottas 46, Alonso 41.

FORMULA 1, CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 431, Ferrari 334, Mercedes 304, Alpine-Renault 99, McLaren 95, Alfa Romeo-Ferrari 51, Haas-Ferrari 34, Alpha Tauri-Honda 27, Aston Martin-Mercedes 20, Williams-Mercedes 3.

DIRETTA TV

Su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su Now. Ore 15. Telecronista Carlo Vanzini

Inviato da iPad