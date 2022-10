Paura per Chris Martin, colpito da “una grave infezione ai polmoni”. Ne danno notizia i Coldplay dai loro profili social annunciando uno stop dei loro concerti. La band, attualmente in tour con il nuovo album Music of the Spheres, si sarebbe dovuta spostare in Brasile, dopo le date di Perù, Colombia e Cile.

Ma così non sarà per espresso “ordine del medico” che ha imposto al cantante di “riposare per le prossime tre settimane”. E dunque, scrivono i Coldplay, “con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023”.

Chris Martin, rimandati i concerti dei Coldplay in Brasile

“Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni – avvertono – A tutti in Brasile che non vedevano l’ora di questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris”.

La band è comunque “ottimista sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l’ora di riprendere il tour il prima possibile. A tutte le persone interessate, per favore accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto”.

“Conservate i vostri biglietti – raccomanda ancora la nota – poiché saranno validi per le nuove date. Saranno all’inizio del 2023 e verranno annunciati molto presto. Tuttavia, onoreremo anche tutte le richieste di rimborso dei biglietti, che saranno disponibili presso i punti vendita”.

Coldplay anche in Italia, le date della prossima estate

La prossima estate Chris Martin e i Coldplay saranno anche in Italia per sei date: il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli, e, il 25, 26, 28 e 29 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano.