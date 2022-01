Ciao Ciao, il testo della canzone de La Rappresentante di Lista del Festival di Sanremo 2022

Ciao Ciao: questo il titolo della canzone che La Rappresentante di Lista porterà al Festival di Sanremo.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, dopo l’esperienza ricca di soddisfazioni di un anno fa con “Amare”, tornano al festival di Sanremo con il brano “Ciao Ciao”. Un racconto energico e sopra le righe dalle atmosfere dance anni Settanta: una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, tra vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto. Sullo sfondo due anni di coronavirus.

Le parole di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina

“Ciao Ciao non parte dalla pandemia, non è quello lo spunto – racconta LRDL -, ma ciò che ti succede intorno in qualche modo ti attraversa, lo digerisci e poi lo ritiri fuori in forme diverse”. Lo scenario apocalittico, piuttosto, riprende quello del romanzo “Maimamma”, uscito lo scorso autunno. Un filo rosso che collega il libro e il brano sanremese che condividono l’universo narrativo e le tematiche, dall’eredità – disastrata – che abbiamo ricevuto a quella che lasceremo ai nostri figli, dall’ecologia al corpo. Temi da sempre cari al progetto nato nel 2011. “Rispetto all’anno scorso portiamo all’Ariston un nuovo aspetto de La Rappresentante di Lista. Chi ci conosce ritroverà qualcosa, chi si avvicina potrà apprezzare la nostra dimensione live”.

Ciao Ciao, il testo della canzone de La Rappresentante di Lista

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao