Giuseppe De Donno, la morte del medico della cura anti Covid con il plasma iperimmune

La mia Mantova è sotto choc: si è svegliata con la notizia della morte del dottor Giuseppe De Donno, 54 anni, pneumologo, il medico simbolo della lotta al Covid, e la città di Virgilio (e Tazio Nuvolari) è sprofondata nello sgomento e nel dolore. Dice Mattia Palazzi, amico e sindaco di Curtatone, paese alle porte del capoluogo: “Era straordinario. La storia lo ricorderà per il bene che ha fatto”. Cioè aveva salvato vite umane nei giorni più bui e drammatici del Coronavirus. Utilizzando – primo in Italia – il plasma iperimmune.

I messaggi per la morte di Giuseppe De Donno

Raffica di post e commenti, un abbraccio virtuale e collettivo. Un fiume di lacrime. Tra tristezza e rabbia. “No doc, non dovevi farlo”. I social network inondano la rete. Tutti concordi nell’interpretare le cause del suicidio: è stato l’atto conclusivo di una fase difficile della sua vita. Non ha retto al cumulo di critiche che hanno travolto la su tranquilla esistenza di primario ospedaliero e di studioso.

Uomo schivo, riservato, preparato

La voce sempre controllata. Mai uno strillo. Uomo mite, umile. Limpido nel raccontare la sua scoperta terapeutica. Facile, veloce, sicura. Ma ingombrante, se non fastidiosa, perché toglieva visibilità ai celebrati camici bianchi onnipresenti del tubo catodico. Di qui gli attacchi alla persona, i dubbi scientifici, i colpi bassi e vergognosi. La sua calda umanità sbriciolata. E un demone si è infilato nella sua mente. Il 5 luglio si era dimesso da primario del “ Carlo Poma “e si era ritirato nella sua Curtatone fare il medico di base. I riflettori lo avevano stanato. E lo diceva agli amici.

L’ultima volta che ci siamo visti (presente il suo biografo Roberto Bo) ha confidato la sua stanchezza. Niente di più. Anzi. Pareva aver ritrovato slancio con la nuova professione. Visitava i più bisognosi senza farsi pagare. Era fatto così. Mantova e il paese hanno perso un grande uomo. Ha vinto il demone.