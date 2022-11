Merito? Ma è contro la religione cristiana, obietta provocatoriamente Pino Nicotri in replica al BlitzBlog di domenica 30 ottobre. E va anche contro la legge dei Buddenbrook.

1) – L’Inghilterra ha un classe dirigente. Che dirige. Magari sono dei mascalzoni, ma dirigono. In Italia siamo diventati troppo ricchi in troppo poco tempo perciò non abbiamo fatto in tempo a sedimentare una classe dirigente.

Per L’Espresso scrissi un’inchiesta che confermava la legge dei Buddenbrook. Dimostrava che al massimo alla terza generazione i discendenti dei fondatori delle aziende, grandi e medie, vogliono fare altro, in prevalenza godersi i quattrini, motivo per cui le aziende dei loro avi vanno in malora o cambiano padrone.

2) – Non offendiamo troppo il ’68, nel quale troppi inzuppano il biscotto e ne chiacchierano a vanvera. Il ’68 ha anche alcuni meriti notevoli.

a) Il femminismo. Che è finito come è finito, cioè male e chiacchierone, ma ha posto fine alla eccessiva subordinazione della donna. Almeno finché c’è pappa per tutti. Poi, se come una volta non ci sarà più pappa per tutti, si torna all’antico….

b) Il tradimento di classe. Grazie al quale i figli non si sentivano più obbligati a fare il lavoro dei padri, campando anche di rendita di mercato, ma tentavano altre vie.

c) Il tradimento e la fine del patriottismo. FINALMENTE! Tradimento e fine che hanno costretto gli USA a farla finita col Vietnam pur avendo in pratica vinto la guerra. La grande offensiva del Tet in realtà non aveva cambiato molto la situazione.

3) – La sinistra? Quale? Dove? Chi? Come? Quando? Perché? Hanno ereditato la gran massa di voti del PCI e se la sono scialacquata a tappe. Come chi eredita una gran massa di quattrini e un po’ alla volta se li spende senza pensare minimamente a investirli. Senza avere più la minima idea di come siano strutturati il sistema produttivo e quello economico e come è fatta la composizione di classe del BelPaese.

Uòlter Walterloo Veltroni ha incassato anni e anni di stipendi parlamentari come comunista e come direttore del giornale dei comunisti. Per poi candidamente ammettere: “Io non sono mai stato comunista, semmai kennediano”.

E nessuno lo ha mandato sotto processo per truffa continuate aggravata e appropriazione indebita. Abbiamo pure corso il rischio che venisse candidato per il Quirinale.

Cerchiamo di fare bei sogni. Non ci restano che quelli….

E poi in Italia c’è il cattolicesimo…. A differenza del protestantesimo, del calvinismo e affini e dell’ebraismo, è nemico del merito e del farsi largo nella vita: “Beati gli ultimi perché saranno i primi”. Perché affannarsi, quindi?