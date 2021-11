Un controllo, ne è bastato appena uno. Un controllo per vedere una enormità: il 10% di chi prendeva l’assegno del Reddito di cittadinanza non ne aveva diritto e quindi lo incassava a sbafo. Una famiglia beneficiaria aveva, anzi ha, addirittura quattro case e 28 veicoli…Il tutto non nel profondo e irredimibile Sud d’Italia ma a Monza! Monza, pochi chilometri da Milano.

Finora l’assegno da reddito cittadinanza ha toccato, in misura e tempi variabili, circa due milioni di percettori diretti per circa quattro milioni di componenti di famiglie che hanno dichiarato, senza controlli e impegni, di averne diritto. Se e quando verranno anche solo accennati controlli preventivi (basterebbero anche i più semplici e automatici, incrociando semplicemente banche dati) e cioè all’atto della domanda, si può star certi che la cosiddetta platea del beneficiari si farà un po’ più stretta.

Da che esiste il Reddito di cittadinanza è stato di fatto dato sì a chi ne aveva diritto ma anche a chi ne aveva voglia. Tanto, chi controllava? E il nessun controllo prima di pagare non fu un caso, una dimenticanza, una inefficienza. Fu una precisa disposizione data all’Inps dal governo Conte tramite gli allora suoi ministri M5S.