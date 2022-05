Save the children: un quindicenne su due non capisce quel che legge. Save the human… FOTO ANSA

Save the children, salvate i bambini, salvate i ragazzi. Ma, a questo punto da salvare c’è l’intero umano. Claudio Tesauro sintetizza gli esiti di una ricerca e di una stima statistica. Eccoli: un quindicenne su due non è in grado di capire ciò che pure è in grado di leggere. E’ di fatto analfabeta concettuale e quindi anche funzionale, sia che la sua funzione da adulto sia quello di lavoratore, cittadino, genitore, elettore…

Sperare è doveroso, disperare è umano

Colpe, responsabilità, di chi, come, perché? Non qui, non adesso. Certo è che di fronte a questa desertificazione della conoscenza, di fronte a questa estinzione di massa della ragione, sperare in rimedi è doveroso. Quanto è umano disperare che rimedio ci possa ormai essere. Oltre e più che bambini e ragazzi, andrebbe salvato l’umano, messo in salvo quello che pomposamente consideriamo diritto acquisito per natura e per l’eternità: la specifica sapiens applicata al genere umano. La stiamo, pian piano ma partendo dalle sue basi, revocando.