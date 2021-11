Se è No Green Pass, perché in piazza senza mascherine? (Foto d’archivio Ansa)

La differenza tra No Green Pass e No Vax? Teorizzata, esposta. Però per nulla praticata e praticamente mai vista se non nelle architetture verbali alla Cacciari. Piace molto ad un po’ di gauche alternativa e antagonista e piace moltissimo alla destra alla Meloni, ma in piazza, nelle proteste, sui social, nei comportamenti, nelle parole, nella rabbia, nella violenza, nelle azioni, nell’arroganza, nel panico, nella propaganda, nelle minacce la differenza tra No Vax e No Pass non c’è e non si vede.

Anzi, si vede il contrario: se è corteo o piazza o sit in solo No Pass, perché il senza mascherina è praticamente divisa d’ordinanza? Perché tutti orgogliosamente e ostentatamente ci vanno, ci stanno e si mostrano senza mascherina fieri di esserlo? Perché il vade retro mascherina è No vax duro e negazionismo puro che lasciano all’argomento No pass il ruolo di una foglia di fico…trasparente.