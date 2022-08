Dovesse domani un magistrato inquirente a rispondere di fatture omesse o di scarico Iva inventato o di altra forma di frode fiscale, potreste fare come Donald Trump. E cioè? Non dite una parola sulle fatture e il resto ma dite al magistrato: lei è un evasore! Da tempo gira una mini barzelletta, più una battuta che una barzelletta il cui clou è: non sono io che sono razzista, è lui che è nero. Trump ha dato corpo e anima alla barzelletta. Convocato dalla procuratrice di New York per rispondere di frode fiscale (soldi, non politica) ha pubblicamente bollato la procuratrice come “razzista”. Perché razzista? Perché è nera.