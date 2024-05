L’oroscopo del 1 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nel fine settimana la Luna sosta nel vostro segno e come sempre vi rende più emotivi del solito, un po’ irritabili. Al contempo potreste rinunciare a un’uscita pensando sia meglio risparmiare. Ma il denaro va anche speso per cui oggi concedetevi una piccola follia e divertitevi! Potete spendere in modo saggio senza per questo rinunciare a qualsiasi cosa. Essere troppo concentrati sul risparmio non va bene. Come in tutti i settori della nostra vita, anche quello delle finanze deve essere equilibrato. Amore: in coppia, alcune confidenze sbloccheranno le emozioni. La tenerezza oggi deve avere la precedenza sulla passione. Soli: il passato potrebbe riemergere e le emozioni tornare a perseguitarvi. Penserete a un amore finito e capirete i vostri errori.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno e avvertite il bisogno di pace, tranquillità e solitudine. Per poter ottenere quanto desiderate, sarà comunque necessario mettere dei limiti e farli rispettare da chi vi circonda. In questo modo avrete la possibilità di ricaricare le batterie: tenete presente che con il buon aspetto Giove-Plutone i prossimi giorni sono ideali per piantare i semi delle vostre ambizioni. Se avete in cottura un progetto è il momento di progredire, andare avanti con ottimismo! Amore: in coppia, apprezzerete il talento della dolce metà e sosterrete le sue iniziative, come fa un buon partner. Soli: cercate di essere meno riservati e modesti. Durante un incontro o un contatto entrambi inaspettati, scatterà la passione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete nel fine settimana rappresenta un invito a muovervi, organizzare una gita con gli amici: convincenti come siete vi seguiranno a occhi chiusi. Al contempo, anche stringere nuove amicizie oggi sarà facile soprattutto da metà pomeriggio! Tenete presente che gli incontri nella vita sociale potrebbero portare a nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Con il buon aspetto tra Giove nel vostro segno e Plutone è tempo di ampliare i vostri orizzonti e lanciarvi con sicurezza in nuove avventure! Amore: in coppia, avete le carte in regola per poter sviluppare la relazione in modo grandioso. Soli: chiudere con il passato è la soluzione per poter andare avanti nella vostra vita amorosa. E’ il momento in cui puntare più in alto!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Ariete, oggi sarete molto concentrati sugli obbiettivi di lavoro da raggiungere ma non dimenticate di ritagliare del tempo per prendere cura di voi stessi! Non esiste solo il lavoro… Mettendovi sotto pressione, potreste diventare irritabili, nervosi e scaricare questo stato d’animo su chi vi circonda o ingigantire situazioni di poco conto. Evitate dunque di scatenare battibecchi con le persone care e al contempo prendete le distanze da chi è agitato, pessimista poiché non vale la pena ascoltarle le sue parole. Amore: in coppia, potreste essere piacevolmente sorpresi dal partner. Vivete i momenti senza apprensione. Soli: incontri promettenti ma non permettete che le paure prendano il sopravvento. Sapete bene non evitano il pericolo.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete accentua la sicurezza in voi stessi ma non solo: al vostro segno annuncia l’arrivo di buone notizie, ciò che avete a cuore potrebbe diventare realtà. Un affare, ad esempio, è sul punto di essere concluso in modo positivo o qualcosa su cui avete lavorato con grande impegno giungere a un momento decisivo. Nel corso di questo fine settimana, potreste assistere al gran finale di un importante progetto o aver voglia di festeggiare un successo per il quale vi siete rimboccati le maniche. Amore: in coppia, vi aspettate dimostrazioni d’amore? Oggi il partner ve ne offrirà a bizzeffe! Esprimerete entrambi i vostri sentimenti, siete in simbiosi totale. Soli: determinati a trovare l’amore e con la congiunzione Sole-Venere oggi tutto è possibile!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Ariete nel vostro settore della trasformazione è il sabato perfetto per eliminare dalla vostra vita persone o situazioni che vi appesantiscono. Non è facile ma dovete provarci, dare il via a un cambiamento positivo! Al contempo, se siete arrabbiati, provate rancore nei confronti di qualcuno che pensate stia tentando di manipolarvi o di imporre le sue idee, non dovete far finta di niente: le energie negative sono un veleno e alla lunga hanno un impatto sulla salute. Parlate chiaramente! Amore: in coppia, un po’ inflessibili, oggi rischiate di scatenare delle discussioni. Chiudete un occhio, anche voi commettete degli errori. Soli: accettate gli inviti degli amici e uscite: così che vi garantite la possibilità di incontrare l’altra metà della mela.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle relazioni e questo fine settimana avranno un ruolo fondamentale. Sfruttate queste vibrazioni per investire in quelle che vi stanno più a cuore, soprattutto nel pomeriggio con la congiunzione Sole-Venere ritagliate più tempo del solito per socializzare ed entrare in contatto con chi vi circonda, attrarre persone in sintonia con voi, stringere legami gratificanti. E se per caso avrete a che fare con una persona che è di malumore, reagite dicendo che avete altro da fare. Amore: in coppia, il partner vi sorprenderà con mille piccole attenzioni: emozioni al top, tra voi è una bellissima storia d’amore. Soli: potreste essere spinti a sentire una vecchia conoscenza. Trovate un modo originale per contattare la persona.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Ariete, il fine settimana potrebbe essere impegnativo: il luminare sosta nel vostro settore che parla di efficienza, dei compiti da portare a termine, dell’organizzazione personale. Sfruttate queste vibrazioni per risolvere le questioni lasciate in sospeso o che avete trascurato nei giorni scorsi, ad esempio mettere ordine in casa o rispondere alle mail. Nel pomeriggio, con la bella congiunzione Sole-Venere, fate qualcosa che vi regali benessere, vi permetta di rilassarvi e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, i pianeti stimolano la vostra immaginazione per cui potreste trascorrere una serata bollente… Soli: in cerca della passione per cui oggi punterete a conquistare persone per le quali proverete principalmente un’attrazione fisica.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Ariete annuncia un fine settimana divertente, avete la possibilità di essere voi stessi, dedicarvi a ciò che vi appassiona! Nel pomeriggio, la congiunzione Sole-Venere in Gemelli vi farà sentire circondati dall’affetto degli amici, dei familiari: ricambiate con lo stesso slancio. Nei prossimi giorni, Giove sarà in buon aspetto con Plutone; vi troverete in una posizione privilegiata per concludere accordi significativi e parlare di progetti ambiziosi. Preparatevi ad ampliare i vostri orizzonti e ridefinire il futuro. Amore: in coppia, bella giornata per innamorarvi di nuovo della dolce metà! Provate una passione rinnovata nei suoi confronti, sentimenti fortissimi. Soli: cambiate approccio riguardo all’amore, lasciatevi andare completamente alle emozioni!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Trascorrere il fine settimana nel comfort della casa vi farà bene e vi sarà utile: vi gioverà la compagnia delle persone care e al contempo potrete rimettervi in pari con i progetti o le faccende domestiche. Ciò permetterà di rilassarvi. Il tema del benessere entrerà in gioco nel pomeriggio con la congiunzione Sole-Venere in Gemelli: il transito al vostro segno chiede prima di ogni altra cosa di pensare alle esigenze, ai bisogni personali e di stabilire un programma quotidiano diverso, introdurre abitudini più sane. Amore: in coppia, cercate di essere espansivi, mostrate originalità, fate capire al partner quanto è importante! Soli: date il via al gioco di seduzione con chi vi attrae. Il vostro modo di fare incanta, ciò che direte sorprenderà! Osate, siate più audaci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Ariete, grazie alla simpatia, al fascino, ovunque vi recherete non passerete inosservati, nella vita sociale vi troverete al centro della scena. La presenza di Giove in Gemelli vi spinge a essere più socievoli, dunque approfittatene anche per incontrare gli amici che non vedete da un po’ di tempo. Nel pomeriggio grazie alla congiunzione Sole-Venere in Gemelli, la creatività sarà accentuata e potreste avere in mente un nuovo e redditizio progetto: credete in voi stessi e lo realizzerete. Amore: in coppia, l’amore occuperà un posto speciale: gesti teneri e appassionati, conversazioni dolci e bollenti. Soli: è la giornata ideale per stringere nuove conoscenze, anche attraverso un’app di incontri. Conquisterete sicuramente un cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: prima di lanciarvi negli acquisti per migliorare la casa o lo stile di vita, controllate il budget soprattutto se dovete saldare qualche debituccio. Nel pomeriggio la congiunzione Sole-Venere in Gemelli rappresenta il transito perfetto per godere del comfort della casa, stare in compagnia delle persone care e rilassarvi, ridere insieme. Il passaggio è positivo anche per prendere cura di voi stessi, in particolare se avvertite il bisogno di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, desiderate sentire la profondità dei sentimenti del partner. Ascolterà i vostri desideri e vi supporterà in tutti i progetti. Soli: potreste incontrare l’anima gemella: i primi sguardi saranno molto intensi, il cuore di entrambi batterà forte.