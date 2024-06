L’oroscopo del 1 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno cercate di essere concreti, attenervi ai fatti poiché un piano o un progetto potrebbero diventare irrealistici. Se volete apportare delle modifiche fate pure ma senza stravolgere il quadro generale. Attraverso alcuni passaggi pratici e un po’ di pianificazione potreste realizzare qualcosa di notevole. Al contempo avvertite la forte necessità di sicurezza finanziaria e potreste dedicare più ore al lavoro – straordinari – o trovare un’attività secondaria per guadagnare qualche soldo extra. Amore: in coppia, momenti molto piacevoli in compagnia del partner. Nella relazione c’è sensualità e complicità a tutto campo! Soli: il vostro fascino fa girare la testa, compresa quella di una persona attraente. In programma c’è un bellissimo incontro.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui evitare che la frustrazione abbia il sopravvento. Con la congiunzione Luna-Marte nel vostro segno potreste essere nervosi, arrabbiati o irritati. Dopo il fine settimana riprendere il ritmo potrebbe essere complicato: i colleghi o il boss potrebbero scatenare la vostra esasperazione oppure potreste incontrare qualche intoppo nei compiti che state svolgendo. Tuttavia, quando sentite che state per esplodere e prendervela con chiunque vi capiti a tiro, cercate di canalizzare le energie in qualcosa di produttivo. Amore: in coppia, detestate le discussioni eppure oggi rischiate di creare problemi dove non ce ne sono. Calma. Soli: è una giornata in cui siete un po’ delusi da ciò che vi offrono gli incontri. Potrebbe essere solo la vostra paura ad impegnarvi seriamente?

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste capire che finalmente avete la possibilità di realizzare un sogno o concretizzare un’idea per guadagnare di più ma con Marte in Toro in buon aspetto a Saturno in Pesci riguardo alle vostre possibilità dovete essere realistici. Puntate in alto ma tenete i piedi per terra. Avete bisogno di un consiglio? Controllate le vostre fonti e non date nulla per scontato. Al contempo cercate di movimentare la vita sociale: potrebbero esserci delle ottime opportunità per stringere nuove relazioni o concludere buoni affari. Amore: in coppia, per realizzare un importante progetto a due, con il partner vi impegnerete al massimo. Siete pronti a ravvivare la relazione con nuove idee. Soli: un incontro non presenterà problemi di alcun tipo! Siete pronti per vivere una storia d’amore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Volete distinguervi dalla massa, lasciare il segno ma al contempo temete di non essere all’altezza. Forse perché avete idee e obbiettivi contrastanti ed è inevitabile che sia più difficile fare progressi. Oggi vi renderete conto di quanto l’indecisione stia influenzando la vostra capacità di procedere in modo tempestivo. Parlatene con le persone che vi supportano sempre per avere buoni consigli ma cercate di essere chiari su ciò che volete fare. Su un altro piano: nei prossimi giorni la vita sociale sarà piacevolmente movimentata. Amore: bella intesa con il partner, ottima giornata per vivere dei momenti romantici e, volendo, organizzare una cenetta intima. Soli: la sensibilità è accentuata ma vi rende più credibili agli occhi di un potenziale corteggiatore. Successo assicurato!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Qualsiasi relazione, di lavoro o personale, implica lealtà e fiducia, eppure oggi potreste pensare che una persona nei vostri confronti si stia comportando in modo ambiguo e scaverete in profondità per trovare delle risposte. Una buona comunicazione è fondamentale. Se, inoltre, volete impressionare favorevolmente il boss parlando di qualcosa su cui vale la pena di investire tempo ed energia dovete avere un piano d’azione stabile, concreto, essere aperti su ciò che volete fare e su come intendete realizzarlo. Amore: in coppia, con il partner tutto procede a meraviglia. Insieme prenderete delle iniziative importanti. Nella relazione c’è una trasformazione puntate alla stabilità e su nuovi, entusiasmanti progetti. Soli: alla fine della giornata è probabile che cambierete status.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita privata potreste avere la spiacevole sensazione che qualcuno sia critico nei vostri confronti e questa sensazione nei prossimi giorni potrebbe essere accentuata. Tenete presente che potrebbe trattarsi di un semplice malinteso ma con i passaggi odierni circolano tensione e confusione: sarete agitati e avrete le idee poco chiare. Tuttavia avete degli amici più che pronti a sostenervi. Se non sapete bene come procedere, una chiacchierata vi permetterà di uscire da questo stato d’animo negativo. Amore: in coppia, che si tratti di una battuta pesantuccia o di una promessa non mantenuta, potreste avercela con il partner. E la serata essere pesante. Soli: cosa vi aspettate da un incontro? Che tipo di persona potrebbe conquistare il vostro cuore? Riflettete.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se state lavorando su qualcosa, la situazione potrebbe non andare nel verso da voi desiderato. Potrebbe essere uno di quei momenti in cui desiderate fare qualcosa per bene, ma un errore fa sì che tutto vada storto. Non dovete agitarvi e prendere decisioni impulsive ma al contrario mantenere la calma, avere un’idea chiara di ciò che volete e attraverso un piano pratico avrete maggiori possibilità di riuscita. E’ così che troverete il modo per trarre il meglio da una situazione difficile, ribaltarla affinché vada a vostro vantaggio. Amore: in coppia, aspettative non soddisfatte o comportamenti del partner difficili da accettare, cercate comunque di tenere le emozioni sotto controllo. Soli: in caso d’incontro oggi oscillerete tra insoddisfazione e dubbi. Non avete intenzione di innamorarvi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un lunedì in cui sarete irresistibilmente attratti da qualcosa o qualcuno – non necessariamente sul piano passionale – ma dovreste assecondare questo stato d’animo? Il buon aspetto Mercurio-Nettuno indica che sarete molto tentati ma fate attenzione, potrebbe trattarsi di un’illusione. Se un’offerta, un’opportunità, un oggetto o un incontro sembrano un sogno che diventa realtà, evitate di lanciarvi. Aspettate un giorno o due, poiché a quel punto tornerà la consueta razionalità e sarete in grado di prendere una decisione lucida. Amore: in coppia, penserete che il partner non vi offra l’amore che desiderate. Ma potrebbe non essere solo colpa della dolce metà. Soli: è un errore avere delle idee precise su come dovrebbe essere la prossima relazione. L’amore è bizzarro!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vostra situazione sta imboccando una direzione promettente ma oggi dovete tenere presente che non tutte le occasioni, le esperienze. le offerte saranno adatte a voi. Fai attenzione, anche domani, poiché il buon aspetto Mercurio- Nettuno potreste ritrovarvi coinvolti in qualcosa più grande di voi. Potrebbe non essere un problema per questioni di poco conto ma se siete pronti a spendere una considerevole somma di denaro, controllate tutto, in particolare le scritte in caratteri piccoli e assicuratevi che non vi stiano prendendo in giro. Amore: in coppia, sulla vita a due splende il sole! Oggi avete occhi solo per la dolce metà. Soli: incontro con una persona nel giro delle amicizie: vi innamorerete perdutamente. Sarà amore a prima vista per entrambi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro siete spinti ad avere una chiacchierata sincera con il boss o un superiore? Forse ci pensate da tempo e potrebbe riguardare le opportunità di crescita professionale nella carriera oppure di stabilire dei termini di accordo diversi. Di qualsiasi cosa si tratti seguite l’istinto poiché oggi avete la possibilità di dare il via a una comunicazione empatica. Apritevi su ciò che desiderate in modo da sentirvi compresi, supportati e potete star certi che con il carisma di cui siete dotati sarete ascoltati con grande attenzione. Amore: in coppia, momenti di grande intensità, passionali, proprio come piacciono a voi e che vi regaleranno un’energia mozzafiato. Soli: su un sito d’incontri potreste incontrare persone interessanti, più di quanto pensiate. Lanciatevi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un lunedì in cui potreste avere intenzione di chiarire una situazione ma chi vi circonda potrebbe distorcere ciò che direte. L’aspetto tra Mercurio e Nettuno indica confusione e la questione potrebbe complicarsi: la cosa migliore è fare leva sulla vostra lucidità. Se avete qualcosa di importante da comunicare, oggi è meglio scrivere anziché parlare. Esprimendovi verbalmente rischiate di essere fraintesi, che gli altri interpretino in modo errato le vostre parole. Amore: in coppia, anche se siete un po’ nervosi, evitate di rimproverare o criticare il partner per piccole cose: rischiate di esagerare. Cambiate atteggiamento. Soli: gli incontri ci sono ma sarete poco ricettivi ai numerosi segnali di corteggiamento. Le vostre incertezze non favoriscono gli incontri romantici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra Mercurio in Cancro e Nettuno nel vostro segno si verifica nello stesso periodo in cui quest’ultimo sta per entrare in moto retrogrado. Il che significa che non è il momento di prendere un impegno di qualsiasi tipo, poiché potrebbero esserci delle battute d’arresto e voi cambiare la decisione iniziale. Quella che ora potrebbe sembrare una splendida idea lo sarà decisamente di meno quando vi renderete conto di cosa potrebbe comportare in termini di investimento di energie, tempo e denaro. Amore: in coppia, vi assumerete delle responsabilità e per il partner sarà rassicurante. Insieme siete più forti e consolidate la relazione. Soli: avete un atteggiamento più leggero, siete radiosi, gioiosi e ciò vi metterà in grado di attirare la persona giusta!