L’oroscopo del 1 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni scatenano forti emozioni, potrebbe essere difficile arrivare al cuore di una questione. Tuttavia, invece di stressarvi cercate di dedicarvi a qualcosa che vi distragga, che vi permetta di allontanarvi dal quotidiano. In ogni caso, visto lo stato d’animo odierno, la cosa migliore sarebbe quella di comunicare a chi vi circonda che oggi siete nervosi e avete poca pazienza. Rischiate infatti di irritarvi per un nulla per cui meglio avvertire prima le persone anziché aggredirle per aver detto o fatto qualcosa di sbagliato. Amore: in coppia, la relazione è ricca di conversazioni, vi piace condividere questi bei momenti anche se a volte avete voglia di stare per conto vostro. Oggi dovrete risolvere questo dilemma. Soli: farete il primo passo ma l’altro vi sembrerà poco disponibile. Tranquilli, cederà è solo un atteggiamento.

Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento le relazioni d’amicizia attraversano una fase di cambiamento: quei legami che erano d’acciaio inox potrebbero iniziare a mostrare qualche crepa. Alcune confidenze, ad esempio, stanno diventando di pubblico dominio e potreste percepire che è imminente una litigata. Ma non è escluso che giudicherete alcuni amici in modo diverso dal solito, il loro atteggiamento vi irriterà e sarete pronti a parlare chiaramente: in questo caso, prima di prendere iniziative impulsive, cercate di vedere il loro lato positivo. Amore: in coppia, è una giornata che permette di ritrovare un terreno d’intesa, di rinnovare la relazione un po’ rovinata dalle preoccupazioni familiari e godere di una nuova e tenera complicità. Soli: uscite dalla routine e aprite gli occhi! Una persona sconosciuta è probabile sia disposta a seguirvi in capo al mondo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avvertite il bisogno di rilassarvi ma al contempo quello di portare avanti quanto dovete: il che comporterà una giornata di alti e bassi, per cui cercate di semplificare il programma, evitate di fare troppo e troppo in fretta ma soprattutto di riflettere senza sosta. Qualunque idea abbiate in mente può avere successo, è sicuro, ma soltanto se pianificherete bene come realizzarla. La Luna in Scorpione indica che adattando strategicamente la vostra routine, ci riuscirete. E contattare gli amici cari può essere un’ottima occasione per rilassarvi. Amore: in coppia, con il partner non è necessario imbastire grandi discorsi, i vostri sguardi la dicono lunga sul reciproco desiderio…Soli: le conquiste sono possibili a patto che vi muoverete con tatto ed eleganza. A quel punto è sicuro che nessuno resisterà al vostro sex appeal, alle vostre parole affascinanti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Scorpione è in dissonanza con Marte e Urano: dov’è finita la vostra proverbiale diplomazia? Oggi il tatto è assente ingiustificato e chiunque pensi che siate prevedibili potrebbe rimanere scioccato. Il punto è che a prendere il sopravvento sul vostro infallibile istinto sono le forti emozioni dunque è offuscato: in generale fate attenzione, attenetevi alla realtà. Lavoro o vita personale, tenete sotto controllo lo stato d’animo, evitate di forzare le situazioni affinché, in base a ciò che desiderate, imbocchino determinate direzioni. Amore: in coppia, con la dolce metà state vivendo una grande e bellissima storia d’amore appassionata. Unite al meglio tanta dolcezza e desiderio. State scrivendo un nuovo capitolo! Soli: cogliete tutte le occasioni per uscire e incontrare. Oggi nella vostra vita potrebbe entrare un amore a prima vista!

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui siete molto esigenti nonché intransigenti e potreste decidere di chiarire alcune questioni ma il rischio è che parlerete sull’impulso del momento, ruggirete e scatenerete un maremoto. Non solo, con i passaggi odierni questo atteggiamento potrebbe comportare una rottura difficile da sanare. Prima di dare il via a una situazione davvero spiacevole, prendete il controllo delle emozioni, esprimetevi con calma così da chiarire, ottenere un risultato positivo che risolva il problema e sia d’aiuto a voi e all’altro. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso. Se non volete che la situazione prenda una piega pericolosa dovrete cambiare alcune abitudini e rispettare nuove regole. Soli: se volete incontrare l’anima gemella potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche al vostro atteggiamento. Ma lo sapete.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La fretta oggi è la vostra nemica numero uno per cui seguite l’intuito e nel tentativo di sbrigarvi, evitate di mettervi sotto pressione. Con la dissonanza della Luna in Scorpione con Marte e Urano, fatto per voi insolito rischiate di ignorare alcuni dettagli importanti. E il vostro segno, più degli altri, sa che le piccole cose non sono sempre insignificanti. Mettete in evidenza tutto ciò che sembra aver bisogno di una seconda o persino di una terza occhiata e finché non sarete certi che è tutto perfetto, continuate a esaminare qualsiasi compito. Amore: in coppia, volete introdurre un po’ di divertimento nella relazione, pensate anche al futuro e fate progetti in cui il partner è al primo posto. Soli: la solitudine vi pesa da diversi giorni. Dovreste pensare a un piano d’azione per provocare nuovi incontri. Entrate in azione e la situazione migliorerà.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le dissonanze astrali odierne vi spingono a dire chiaro e tondo ciò che vi frulla nella mente soprattutto se siete irritati e frustrati da alcune situazioni. Non dovrete sentirvi in colpa per aver condiviso questo stato d’animo. Anche se scatenerà qualche turbamento è ora che gli altri ne vengano a conoscenza. Non è escluso che potrebbe essere proprio grazie a voi che finalmente faranno qualcosa e comporterà un grande cambiamento. Potrebbe anche essere sconvolgente ma comunque sarà un bene per tutte le persone coinvolte. Amore: in coppia, le tensioni vissute da alcuni negli ultimi giorni si stanno allentando. Entrambi vorrete riavvicinarvi e ricominciare su nuove basi. Soli: vorrete saperne di più su una persona che probabilmente incontrerete nell’ambiente professionale. Avete ragione: nella vita nulla è dovuto al semplice caso.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna nel vostro segno in dissonanza a Marte e Urano, anche se pensate di conoscere bene una persona, ad esempio un collega o un amico, oggi potrebbe sorprendervi facendo qualcosa di totalmente inaspettato. Potrebbe non trattarsi necessariamente di un atteggiamento negativo o di un colpo basso nei vostri confronti eppure sarete comunque scioccati di vedere questo lato mai notato in precedenza. Ciò da questo momento vi spingerà a essere un po’ più guardinghi e vi chiederete cos’altro di bizzarro potrebbe esserci da scoprire. Amore: in coppia, potreste trovarvi davanti ad una scelta importante. Se non vi sentite ancora pronti per fare il grande passo, tipo matrimonio, figlio o decisione importante, non muovetevi. Altrimenti, provateci! Soli: vi sentirete al top, sicuri di voi stessi. E’ una giornata in cui vi sentite rubacuori e si rivelerà sorprendente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Criticare l’idea di un’altra persona può essere costruttivo a patto che la vostra intenzione sia quella di aiutarla. Criticare solo perché non vi piace come sta gestendo la situazione non è sicuramente l’atteggiamento giusto, darete la sensazione che vi sentite migliori dell’altro. Con la dissonanza della Luna con Marte e Urano prima di dire qualcosa che complichi la relazione, sarebbe saggio tenerlo a mente. Il lato positivo di questo venerdì è che potreste essere pronti a vivere una nuova esperienza e mollare qualcosa che avete superato. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner potrebbe essere difficile. Incomprensioni e malintesi rischiano di essere all’ordine del giorno. Soli: uscite e incontri romantici oggi non andranno nel verso da voi desiderato. Sfruttate dunque il tempo libero facendo qualcosa che vi piace, per conto vostro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una persona potrebbe farvi una proposta, un’offerta di lavoro o finanziaria ma vi chiederete se dietro si nasconda una “magagna” o potrebbe esserci un problema. Con i passaggi odierni, fate bene a non prendere nulla per oro colato, ad essere realistici. Non è che non dobbiate fidarvi della persona ma potrebbe essere colta di sorpresa da eventi inaspettati che cambieranno la situazione. Prima di accettare qualsiasi proposta, rimandate di un giorno o due, così da non avere qualche sgradita sorpresa. Amore: in coppia, voglia di rinnovare le promesse d’amore fatte alla dolce metà. Non c’è bisogno di fare i salti mortali: trascorrere del tempo in sua compagnia, dimostrando come il vostro amore sia ancora intatto, sarà più che sufficiente. Soli: dovete costruire una relazione basata su cose semplici ma durature. Parlatene con chi vi corteggia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete sul punto di raggiungere un obiettivo per voi importante e potete gustare il sapore del successo. Tuttavia con le dissonanze odierne oggi siete irrequieti e pronti a procedere ma non dovete premere l’acceleratore per arrivare più in fretta al traguardo, soprattutto se avete intenzione di farlo per conto vostro. Sarebbe un errore: anche se vi sentite sicuri di voi stessi, in grado di affrontare da soli lo sprint finale, dovete avere accanto le persone il cui sostegno è essenziale per intraprendere i prossimi passi che vi porteranno alla vittoria. Amore: in coppia, evitate di offendervi e lanciare frecciatine o, peggio, sfoderare gli artigli se il partner dice o fa qualcosa che non è di vostro gradimento. Siate più tolleranti. Soli: avete voglia di frequentare persone originali e divertenti. E questo venerdì ha in serbo per voi una piccola ma interessante sorpresa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di apprezzare ciò che avete anziché pensare a ciò che non avete. Non dovete dare mai nulla per scontato ma essere grati a ciò che vi ha dato la vita nonché ciò che vi offrono le persone che vi circondano e che vi vogliono bene. Inviate un sms di ringraziamento a chi ultimamente ha avuto dei gesti gentili nei vostri confronti, di qualunque cosa anche piccola si tratti. E’ sempre una buona idea impegnarsi a costruire una reputazione di persona grata e cortese. Amore: in coppia, accettate la situazione così com’è. È meglio vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Ricordate che l’amore si sente, si dice e soprattutto si prova: a quel punto con il partner sarete felici. Soli: determinati a chiudere con il passato! Siete pronti ad andare avanti. Nella vita affettiva c’è una schiarita. Atteggiamento che provocherà un incontro promettente.