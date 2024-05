L’oroscopo del 11 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro vi rende ipersensibili, più permalosi del solito e rischiate di reagire in modo esagerato. Dopo una settimana di lavoro impegnativa cercate dunque di rilassarvi, prendere cura di voi stessi evitando tutto ciò che richiede un dispendio eccessivo di energie. Non è esclusa inoltre una discussione accesa con un familiare che potrebbe non apprezzare il vostro atteggiamento un po’ aggressivo. In serata, evitate di prendere decisioni affrettate o radicali. Amore: in coppia, se avete avuto dei dubbi su una situazione o sul partner, oggi andrete oltre e le vostre paure svaniranno. Con la fiducia funziona tutto! Soli: una persona vi attrae ma temete che non provi lo stesso interesse? Cercate un approccio e potreste rimanere sorpresi positivamente.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se credete veramente in qualcosa troverete sicuramente un modo per realizzarlo, anche se chi vi circonda sarà pronto a insinuare dei dubbi. Se per voi è un’iniziativa davvero importante dovete dare una risposta decisa a chiunque cerchi di scoraggiarvi. Soprattutto se vi siete trattenuti dal fare qualcosa che potrebbe offrirvi molta felicità. Se è così, è ora di renderlo una priorità. Su un altro piano, oggi concedetevi un po’ di tempo solo per voi. Amore: in coppia, avrete mille idee per ravvivare la relazione e, non ultimo, rendere l’eros piccantino. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: la fortuna aiuta gli audaci, dunque se siete interessati a qualcuno non esitate! Per corteggiare utilizzate l’elemento sorpresa e una buona dose di senso dell’umorismo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro punta i riflettori sulle questioni di denaro e accende il desiderio di godere delle cose belle della vita. Purtroppo, anche se dopo una settimana di duro lavoro avreste voglia di gratificarvi è probabile che siate costretti a fare uno sforzo per rinunciare ad un piacere che vi eravate promessi e la cosa scatenare rabbia. Più in generale, nelle finanze non è escluso che studierete una nuova strategia per pagare le bollette e definire il budget. Amore: in coppia, apprezzerete quanta strada avete fatto insieme al partner. Stasera cercate di organizzare una cenetta romantica: i passaggi odierni favoriscono la complicità e la passione. Soli: è il sabato ideale per dichiarare ciò che provate a chi vi attrae. Sicurezza in voi stessi e osate: non rimarrete delusi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna nel vostro segno, come sempre siete iper emotivi e più permalosi del solito. Nel corso della giornata sarà in dissonanza con Marte in Ariete: se un familiare o un amico dovesse fare una critica la prenderete male e sul personale, anche se non riguarda voi direttamente. Sarete pronti a difenderete qualcuno o qualcosa. Al contempo, la dissonanza potrebbe far arrivare nuove e inaspettate responsabilità, rendendo difficile trovare il tempo libero che desiderate. Amore: in coppia, se volete far passare i vostri messaggi al partner, parlate con dolcezza e accetterà le vostre richieste. Cercate solo di non esagerare. Soli: amici o c’è qualcosa di più? Una relazione fino a oggi solamente platonica potrebbe prendere una piega molto romantica e passionale!

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: nel fine settimana cercate di fare solo ciò che vi piace evitando di forzarvi per partecipare a incontri nella vita sociale o intrattenere piacevolmente le persone. Oltretutto visto che la Luna è in dissonanza con Marte in Ariete, i vostri pensieri vagheranno nella mente, sarete distratti e vi sarebbe difficile prestare piena attenzione a chi vi circonda. In generale, potrebbero esserci dei malintesi: parlate chiaramente oppure tacete. Amore: in coppia, attirate gli sguardi e ciò potrebbe rendere geloso il partner, causare attriti, anche se non non è “colpa” vostra. Soli: conquisterete il cuore di chi vi attrae ma a distanza, senza essere troppo intraprendenti. E’ proprio questo atteggiamento che intrigherà l’altro/a.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna in Cancro-Marte in Ariete potrebbe scatenare una lite per cui se vi sentite – come è probabile – stanchi o agitati – l’atteggiamento migliore è stare un po’ per conto vostro così da capire meglio di cosa avete bisogno in questo momento. Potreste anche provare un po’ di frustrazione per qualche evento accaduto durante la settimana per questo è importante tenere sotto controllo le emozioni nel caso doveste discutere con i familiari o gli amici. Amore: in coppia, scatenate battibecchi ma non volete ammetterlo. Il partner potrebbe davvero perdere la pazienza. Soli: avete sicuramente buone ragioni per rifiutare l’invito di una persona, forse non vi piace il suo atteggiamento e volete evitare una discussione. Siate un po’ tolleranti e vivrete in armonia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte, questo sabato cercate di stabilire dei limiti: siete irritabili, le responsabilità vi pesano parecchio, avete voglia di fare altro e siete meno disposti ad accontentare come sempre chi vi circonda, a farvi carico di compiti che potrebbero svolgere da soli. Probabilmente capirete che siete sempre fin troppo gentili e ciò è un fatto positivo: pur essendo spesso molto generosi, affidabili, almeno oggi cambierete musica e metterete dei confini. Amore: in coppia, tanti gli argomenti che state affrontando per il futuro e moltiplicate i progetti a due. Andate avanti mano nella mano, in programma ci sono passione e lealtà. Soli: un incontro splendido potrebbe accadere sia per motivi di lavoro che attraverso gli amici. Sfruttate questa giornata con leggerezza!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una bella giornata in cui un’informazione, un’idea o una buona notizia scatenerà il vostro ottimismo, soprattutto se riguardano un sogno che coltivate da tempo e che vi permetteranno di realizzarlo. In ogni caso, visto che proverete un senso di urgenza e vorrete concretizzare immediatamente, evitate di mettervi sotto pressione. Nella vita sociale, potreste inoltre partecipare a un evento e avere un incontro fortunato che sfocerà in una collaborazione redditizia. Amore: in coppia, la Luna in Cancro vi spinge a scambiare le abitudini di sempre con qualche piccola novità, cosa che a volte la paura dell’ignoto vi impedisce di fare. Soli: cercate di essere meno diffidenti e stringere invece nuove conoscenze. Accogliete senza timore il cambiamento e aprite la porta all’inedito.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra Luna e Marte al vostro segno annuncia che una conversazione potrebbe spingervi a provare qualcosa che ha catturato la vostra attenzione. Potrebbe trattarsi di uno sport, di un’attività creativa o qualcos’altro che di recente vi ha affascinato. In questo caso partirete verso un’avventura che scatenerà entusiasmo. Con questo transito, un’idea, un’abilità o un hobby potrebbe diventare parte del vostro lavoro e far aumentare le entrate. Amore: in coppia, vorrete imporre le vostre idee ma fate attenzione: rischiate di creare una seria frattura per divergenze di opinioni e/o per la voglia di indipendenza. Soli: gli incontri romantici non andranno a buon fine ma solo perché siete testardi, troppo in ogni caso per sperare di conquistare un cuore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni e avete bisogno di sentire l’affetto delle persone care. Purtroppo il luminare è in dissonanza con Marte e sarà difficile che amici o familiari appaghino questo vostro desiderio. Non dovete provare frustrazione. Pianificate una serata tranquilla a casa, in modo da provare, ad esempio, nuove ricette culinarie o mettendo ordine negli armadi e nei cassetti. In ogni caso, cercate di godere del comfort della casa. Amore: in coppia, nella relazione potrebbero circolare improvvisamente delle tensioni. L’unico modo per superare la tempesta è perseverare. Vale la pena lottare per l’amore! Soli: è una giornata in cui una certa mancanza di lucidità, distorcerà l’immagine che avete di voi stessi e quella degli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro, tra impegni nella vita sociali e responsabilità o obblighi di tipo personale, è una giornata in cui il relax sarà assente. Visto che la Luna è in dissonanza con Marte in Ariete, cercate di capire quali progetti o attività potete rimandare così da mettervi al riparo dallo stress. Con questo transito è importante prendere cura di voi stessi, pensare al vostro benessere psicofisico e concedervi un po’ di coccole in modo da rilassarvi e rigenerare le energie. Amore: in coppia, il partner potrebbe scatenare una discussione riguardante la casa o un familiare. Cercate di placarlo/a e di trovare insieme una soluzione. Soli: se state vivendo una relazione instabile, evitate di lanciarvi contemporaneamente in altre avventure. Potreste ritrovarvi sulla strada sbagliata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Cancro è in dissonanza con Marte in Ariete: potreste provare insicurezza, emotivamente vi sembrerà di fare un giro sulle montagne russe. Evitate accuratamente persone negative e ambienti dove sentite che l’atmosfera è carica di tensione. Con questo transito volete provare benessere, piacere totale e rischiate di bere o mangiare un po’ troppo. Ponetevi dei limiti. Sul fronte finanze stesso discorso: resistete alla tentazione di spendere. Amore: in coppia, una conversazione su un’attività a due o un hobby da praticare nel fine settimana, vi renderà felici. Accetterete volentieri le proposte del partner. Ai vostri occhi l’importante è che ci sia l’accordo. Soli: bisogno di leggerezza e flirterete a tutto campo. Per oggi non volete fare alcun progetto per il futuro.