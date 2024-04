L’oroscopo del 12 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Marte e Saturno in Pesci: anche se potreste sentirvi più irritabili, cercate di non scaricare le frustrazioni su chi vi circonda poiché questo atteggiamento potrebbe comportare una discussione accesa. Potreste anche avere la sensazione che mentre parlate nessuno vi ascolti ma state pur certi che ciò che direte sarà recepito. Il transito in generale, vi spinge ad affrontare eventuali ostacoli di lavoro in modo innovativo. Amore: in coppia, il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Fate uno sforzo! Soli: l’ottimismo e il buonumore oggi sono assenti, forse si tratta soltanto di un po’ di stanchezza ma sembra che non ci sia spazio per gli affari di cuore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui occorre porre maggiore attenzione del solito alle questioni finanziarie, alle spese. Con la dissonanza tra la Luna in Gemelli con Marte e Saturno in Pesci è possibile che incontriate qualche ostacolo e le cose potrebbero non funzionare come al solito. Inoltre, se state negoziando qualcosa, non è oggi che la trattativa andrà in porto oppure non andrà nel modo come da voi desiderato. In ogni caso, di qualsiasi acquisto conservate le ricevute. Amore: in coppia, il partner vi ama così come siete, nella relazione regna la sincerità. Se avete dei dubbi, buttateli nel cassonetto. Soli: gli affari di cuore presentano una virata in meglio, un incontro romantico si rivelerà molto promettente!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte e Saturno: è una giornata in cui dovete mettere in conto qualche intoppo, una battuta d’arresto a un vostro progetto che sarete forse costretti seppure temporaneamente a chiudere in un cassetto. Se potete, rimandate riunioni importanti, poiché qualsiasi accordo potrebbe richiedere ulteriori conversazioni e chiarimenti. Se non è possibile, fate del vostro meglio. In generale evitate di prendere decisioni importanti! Amore: in coppia, l’umore non è al top. Gli aspetti negativi della Luna impediscono rilassarvi e ciò incide sulla relazione. Soli: voglia di uscire e divertirvi pari a zero? Chiamate gli amici, per voi è sempre una soluzione positiva!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Marte e Saturno in Pesci: è una giornata in cui dovete fidarvi dell’intuito. La vostra bussola interiore conosce il modo per superare qualsiasi eventuale difficoltà. C’è qualcosa che volete provare ma a bloccarvi è la mancanza di esperienza? Sperimentare con una prospettiva diversa può permettere di fare un balzo in avanti. Potrebbero esserci uno o due momenti difficili, ma state tranquilli, andrà tutto bene. Amore: in coppia, se volete evitare discussioni, per oggi la cosa migliore è quella di non affrontare l’argomento denaro. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d’amore. Ma andrete avanti entrambi senza l’intenzione di bruciare le tappe…

Leone (23 luglio-23 agosto)

Anche se alcuni aspetti della vostra vita personale o di lavoro sembrano procedere con lentezza, mantenete la calma poiché riuscirete a recuperare il tempo perduto. In ogni caso con la dissonanza tra la Luna e Marte, Saturno in Pesci, darete il meglio procedendo a un ritmo lento e non forzando le situazioni. Potreste essere impazienti se i piani non si concretizzeranno velocemente come vorreste, ma come detto, non scalpitate e mantenete un atteggiamento zen. Amore: in coppia, siete insoddisfatti e un po’ nervosi: con il partner evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Impegnate le energie in palestra o praticate un po’ di esercizio fisico all’aperto o in casa.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Marte, Saturno in Pesci, non si può dire sia la giornata migliore della settimana: dietro l’apparente disinvoltura si nasconde un disagio, una preoccupazione di cui non parlate con nessuno. Potrebbe riguardare il lavoro o la vita personale ma di qualsiasi cosa si tratti la situazione non procede come vorreste. Su un altro piano: per evitare un conflitto o un braccio di ferro potrebbe essere necessario fare qualche concessione. Amore: in coppia, qualche malinteso con il partner spingerà a porvi delle domande e vorrete chiarire. Ma non è detto che la dolce metà sarà disposta. Soli: un flirt è in una fase di stallo. Per oggi non troverete una soluzione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con le dissonanze odierne avrete la sensazione di essere costretti a restare con i piedi per terra, a sopportare le bizze della realtà e le conseguenti difficoltà. Non è escluso che dobbiate risolvere velocemente un problema di lavoro, oppure gli impegni saranno parecchi e ciò farvi avvertire una grande stanchezza. Se inoltre, siete irritati e impazienti per la lentezza di alcune situazioni lasciate che le cose seguano il loro corso. E meglio seguire la corrente che nuotare contro. Amore: in coppia, passione e romanticismo al top! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili! Soli: fascino, sex appeal: avete dunque le carte in regola per conquistare e chissà potrebbe anche arrivare il grande amore!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con altri pianeti: in programma c’è una giornata un po’ stressante per cui cercate di tenere sotto controllo le emozioni, rimanere in equilibrio e pensare ad alcuni modi per migliorare la vostra vita. Tuttavia, non dovete farlo per conto vostro ma chiedere il sostegno delle persone sempre pronte a starvi accanto. Potreste superare lo stato d’animo con la forza di volontà ma l’aiuto degli amici migliorerà di gran lunga il morale! Amore: in coppia, un rimprovero del partner spingerà a ribellarvi, direte apertamente che vi sembra ingiusto/a. Dolcezza…Soli: anche se una persona vi attrae evitate di diventare soffocanti inviando messaggi a tutto spiano o telefonando continuamente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Marte e Saturno: circola irritazione, ce l’avete con una persona, siete arrabbiati oppure potreste sentirvi svalutati, frustrati da un commento acido che farà un familiare o un amico o un superiore. E il vostro orgoglio, è evidente, potrebbe subire un duro colpo. Di solito avete la risposta pronta ma oggi a quanto pare, qualcosa vi impedirà di reagire. E non è detto che sia un male, eviterete che la situazione prenda una brutta piega. Amore: in coppia, tenere sotto controllo le emozioni e mantenere la calma oggi è una mission impossible! Cercate di essere un po’ simpatici! Soli: le tensioni interiori e il pessimismo vi spingono a rimanere in casa. E non sbagliate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Gemelli in dissonanza con Marte e Saturno in Pesci, rappresenta un invito a cercare nuove soluzioni, concludere accordi e risolvere i conflitti. È inoltre utile avere un approccio flessibile poiché vi permetterà di trovare un terreno d’intesa con gli altri. Potrebbe essere necessario scendere a qualche compromesso ma anche se la cosa vi disturba tenete presente che questo può rendere le relazioni importanti più efficienti e di raggiungere l’obbiettivo comune. Amore: in coppia, con il partner non ci sono segreti, nella relazione c’è franchezza e sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: è un venerdì in cui potrebbe accadere un incontro speciale, magico, che cambierà in meglio la vostra vita.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Ariete attualmente sosta nel vostro settore della comunicazione: il pianeta rosa lancia vibrazioni positive ai rapporti con chi vi circonda, protegge le conversazioni e le trattative. Al contempo con Mercurio in Ariete in moto retrogrado, fino al 25 aprile, prestate attenzione a tutto ciò che richiede una firma o di rivedere i termini degli accordi che avete in ballo. Su un altro piano: potreste sentire vecchie conoscenze che vi offriranno delle ottime opportunità. Amore: in coppia, le dissonanze odierne della Luna incidono sull’umore e siete un po’ pessimisti. Avrete voglia di rimuginare per conto vostro. Soli: non è giornata di incontri, non volete uscire e ancor meno pensare all’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Marte e Saturno nel vostro segno: concedetevi una meritata pausa dal caos. E tempo di dedicarvi al relax e alla cura di voi stessi e non quello di premere l’acceleratore. Che si tratti di una giornata tranquilla a casa o di una sessione rigenerante alla spa, è una giornata in cui dare la priorità al vostro benessere. Pensate a ricaricare le energie, soprattutto se vi sentite stressati. Il riposo è davvero importante quanto l’azione. Amore: in coppia, con il partner potreste anche mancare di tatto ma non certo di lealtà. Le conversazioni non saranno comunque di tutto riposo. Soli: con vostra enorme sorpresa, una persona riuscirà ad abbattere le vostre difese.