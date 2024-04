L’oroscopo del 14 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste aver bisogno di prendere una decisione delicata su alcuni problemi riguardanti la casa e i familiari e oltre ai vostri sentimenti dovrete prendere in considerazione quelli di una persona cara. Con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Venere in Ariete ascolterete comunque con attenzione e sarete in grado di dire le le parole giuste al momento giusto. Qualunque cosa esca dalla conversazione, se la gestirete nel modo giusto rappresenterà un passo avanti. Fidatevi dell’istinto! Amore: in coppia, dedicherete qualche ora in più alla dolce metà. Questo momento intimo vi permetterà di sentirvi al sicuro e di affrontare tutto il resto. Soli: avete rifiutato la conciliazione in un flirt o in un’amicizia e non sapete più il perché. Oggi ci penserete e farete il primo passo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Le persone con cui oggi entrerete in contatto nella vita sociale o professionale, potrebbero essere positive e utili. Condividete dunque le vostre idee senza censurarvi, poiché vi permetteranno di progredire. Nei prossimi giorni, peraltro ci penserete e sarete spinti a esaminare in modo profondo la vostra vita e le vostre relazioni. Capirete che è ciò che apportate in ogni relazione che la fa funzionare. Con attenzione e sensibilità, ora potrebbe nascere una nuova, Amore: in coppia, pensate positivo! Oggi avete una percezione distorta e pessimistica delle cose. Sarà difficile mantenere il controllo. Rimanete zen. Soli: fate attenzione a non offendervi per qualsiasi piccola cosa e reagire in modo eccessivo. Potreste far scappare una persona che vi corteggia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza tra la Luna in Cancro con Venere in Ariete, potrebbe scatenare un po’ di nervosismo, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate alle finanze e alle spese. Se al momento vi state mettendo sotto pressione per apportare modifiche radicali al budget, oggi vi ribellerete e ciò spingere a spendere un bel po’ di denaro per una gita o un acquisto che desiderate. Scavando un po’ più a fondo potreste trovare qualche nuova fonte di reddito. Amore: in coppia, troppi pensieri negativi inquinano l’atmosfera. Evitate drammi, cercate di capire bene i fatti e poi andate avanti. Soli: denigrare l’ex partner non vi trasformerà in angeli. Uscite da questo schema dannoso per voi e l’altro/a e accettate la vostra parte di responsabilità. O pensate di non avere colpe?

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno può spingervi a riflettere su quale direzione dare alla vostra vita e a ciò che sperate di realizzare. Potreste aver raggiunto un traguardo ed essere ansiosi di prendere la decisione giusta riguardo al futuro. Per facilitare questa riflessione è al contempo utile ascoltare eventuali intuizioni poiché potrebbero fornire degli indizi su cosa perseguire e cosa invece ignorare. Se qualcosa vi fa battere il cuore, prendetela assolutamente in considerazione. Amore: in coppia, rilassatevi, evitate di scatenare polemiche e battibecchi. Non userete mezzi termini. Tiratevi su, non dovete scaricare il malumore sul partner. Soli: gli incontri non fanno parte della giornata, a meno che non siano stati programmati. La comprensione e l’armonia sono assenti.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo a un’opportunità che se lo desiderate potrebbe essere vostra, avrete un duplice atteggiamento. Da un lato vorreste coglierla al volo e da un altro potreste avere dei timori che prendete troppo sul serio. Non dovete permettere che vi blocchino: probabilmente le paure sono frutto di esperienze passate negative ma che tuttavia rischiano di dettare le scelte attuali e sabotare il presente. Se volete davvero qualcosa, è arrivato il momento di andare oltre. Amore: in coppia, siete partner perfetti. Avrete un ottimo tempismo, capirete che il partner chiede tenerezza, affetto e tanta complicità. Soli: con gli altri avrete un approccio originale che potrebbe piacere o meno. Ma almeno saprete cosa aspettarvi. E se dovesse funzionare la conquista di un cuore sarà assicurata!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni indicano che è una domenica in cui al centro della scena ci sono l’amicizia, la solidarietà, l’aiuto reciproco. Dedicherete parecchio tempo agli altri e ciò vi renderà felici. E’ noto quanto il vostro segno ha bisogno di sentirsi utile, dimostrare che siete interessati a chi vi circonda, capire con affetto la situazione che sta affrontando una persona o quali sono le sue esigenze. E’ inoltre una splendida giornata per stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, sintonia perfetta con il partner e prenderete in considerazione qualche progetto un po’ “folle”…Soli: potrebbe esserci un incontro romantico oppure ricevere una buona notizia da chi vi corteggia. In entrambi i casi avrete la sensazione che nella vita affettiva il vento stia cambiando.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro in dissonanza a Venere in Ariete potreste avere dei dubbi, non capire il perché di ciò che fa o dice una persona e chiedervi quali siano le sue motivazioni. Ci penserete molto, persino troppo e rischiate di reagire emotivamente in modo eccessivo. Cercate invece di guardare la situazione con il dovuto distacco. Facendolo la vedrete esattamente per ciò che è, ovvero esaminandola in modo realistico e vi muoverete di conseguenza. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno vi spingerà a offrire al partner una pausa a due mirata alla dolcezza della vita. Soli: avrete voglia di scrivere o ri-scrivere una bellissima storia d’amore. Alcuni potrebbero contattare una vecchia conquista per ricordare i bei tempi. Altri preferiranno lanciarsi nella novità..

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie all’armonia tra la Luna in Cancro e Marte in Pesci ritroverete l’armonia interiore. Al contempo è una giornata ideale per viaggiare, partire o tornare… Siete più ottimisti del solito e vi divertirete di più. Di conseguenza, sarete più rilassati e inoltre desiderosi di andare avanti, di progredire. E’ infine la giornata ideale per ottenere sostegno da chi vi circonda e consigli costruttivi. In ogni caso, se avete un problema la cosa migliore è rivolgervi a persone esperte e che sapete sono sempre pronte a incoraggiarvi. Amore: in coppia, rifiuterete qualsiasi compromesso, convinti di avere ragione. Il che potrebbe scatenare delle tensioni. Dovreste cercare invece di fare alcune concessioni. Soli: avete aspettative talmente alte che qualsiasi incontro romantico rischia di deludervi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nonostante il vostro entusiasmo per qualcosa, dovete comunque essere cauti. La Luna in Cancro in dissonanza con Venere in Ariete rappresenta un invito a esaminare attentamente i dettagli che preferireste ignorare, ad esempio riguardanti i costi e altre questioni importanti. Esaminare vi permetterà di capire che direzione state imboccando e renderà più facile arrivare al traguardo. Senza queste informazioni, la vostra avventura semplicemente non si realizzerà. Amore: in coppia, invece di pronunciare “ti amo” mattina, mezzogiorno e sera, date al partner la certezza di essere fedeli e di sostenerlo/a in ogni circostanza. Soli: con una persona scatterà un’attrazione di Fuoco – come il vostro segno – sarà irresistibile per entrambi: calda, passionale, unica…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui alcune conversazioni potrebbero passare da semplici disaccordi e discussioni accese. In questo caso, cercate di capire se per caso siate un po’ aggressivi… Al contempo, che si tratti del vostro lavoro principale o di un’attività secondaria, avrete voglia di dare il via a un progetto. Ma per farlo forse dovrete prima presentare l’idea a un’altra persona che potrebbe avere i fondi per realizzarlo. Definire una strategia, così da presentarlo al meglio. Amore: in coppia, se per qualche motivo ce l’avete con il partner, oggi parlerete francamente. Ma non ha senso rivangare il passato: per andare avanti, la cosa migliore è spiegarsi. Soli: smettete di pensare alle dolorose esperienze del passato. Dovete lasciarle alle spalle, voltare pagina il prima possibile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza odierna tra la Luna in Cancro-Venere in Ariete rappresenta un’opportunità per dare il via a un programma quotidiano con abitudini salutari: seguire una dieta sana e praticare esercizio fisico. Abituarvi a una nuova routine potrebbe essere un po’ difficile ma se vi organizzerete, stabilirete degli obbiettivi da raggiungere con i vostri tempi, tutto diventerà più facile, otterrete dei risultati duraturi che avranno un buon effetto sul benessere. Amore: in coppia, la dolce metà apprezzerà il vostro desiderio di fare progetti per il futuro. E’ una giornata ricca di dolci emozioni. Soli: a occupare tutti i vostri pensieri è la sfera familiare. Per oggi, accantonerete le relazioni romantiche e vi concentrerete esclusivamente sulle persone care.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie ai passaggi astrali odierni, una serie di incontri nella vita sociale, potrebbe rivelarsi fruttuosa riguardo il lavoro e gli affari nonché sulle finanze. Si stanno aprendo nuove porte, dunque dovete tenere orecchie e occhi aperti! Cogliere le opportunità che arrivano vi permetterà di sviluppare il lavoro, la carriera nella giusta direzione. Con le persone con cui entrate in contatto, parlate inoltre dei vostri progetti: potreste accorgervi che una in particolare vi sarà molto utile. Amore: in coppia, avete la sensazione che la relazione ristagni e forse non sbagliate. Per alcuni è il momento di rafforzare il legame, per altri quello delle conversazioni sincere. Soli: avete bisogno di stabilità ma trovare la persona giusta oggi si rivelerà più complicato del previsto.