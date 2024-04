L’oroscopo del 15 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

In questo momento la situazione finanziaria potrebbe essere motivo di frustrazione ma è mantenendo la calma che potrete gestire lo stress provocato dai problemi. Fate attenzione: non dovete reagire apportando cambiamenti radicali: ridurre troppo il budget e non poter vivere seguendo le regole rigorose che vi siete imposti, vi farebbe sentire in colpa. Trovate una via di mezzo introducendo piccoli cambiamenti che nel tempo faranno una grande differenza. Amore: in coppia, puntate sull’amore, la generosità e il buonumore. Tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: e se cambiaste la modalità di conquista? La ricerca dell’amore deve essere spontanea e naturale, mostrate dunque il lato tenero.

Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni puntano i riflettori su una questione di lavoro o personale che va avanti ormai da tempo. E’ grazie alla determinazione e alla nota razionalità che avete la possibilità di risolvere la questione: dovete solo impegnarvi ad affrontarla. Riflettere vi farà capire se siete o meno pronti. Abbiate fiducia anche nel vostro istinto poiché vi guiderà verso le soluzioni che cercate. Presto capirete che siete sul punto di risolvere ciò che sembrava insormontabile. Amore: in coppia, circola romanticismo, gli incontri con gli amici regalano a entrambi belle energie e vitalità! Soli: l’aria profuma di cambiamento, la promessa di una relazione appassionata! Potrebbe essere per sempre.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale per il vostro segno è sempre importante e oggi rifletterete sul valore delle vostre relazioni, trarrete il massimo da quelle che arricchiscono la vostra vita. Potete ottenere molto collaborando con altre persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e di conseguenza, un progetto potrebbe avere successo. Se è in atto una frattura con qualcuno oggi avete la possibilità di ricucire la situazione. La vera amicizia può resistere facilmente alla prova del tempo. Amore: in coppia, desiderio di amare ed essere amati. E’ perfetto per una giornata romantica solo per voi due. Soli: siete attraenti ma non per questo tutto vi è concesso. Nella conquista ci sono dei limiti che non vanno superati.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro, è tempo di mostrare le vostre qualità, le competenze, mettervi al centro della scena, stanno arrivando nuove opportunità! Al contempo esaminare con distacco una questione importante sarà d’aiuto a vederla in un’ottica più chiara. Potrebbe anche significare che cambierete idea riguardo una decisione che sapete essere rischiosa. Anziché agire con il pilota automatico, vale la pena di riflettere su ciò che sperate di ottenere: imboccherete la strada giusta. Amore: in coppia, l’amore per il partner è inesauribile, volete sentire sempre la sua presenza. Occhio a non soffocare la dolce metà! Soli: ogni scusa è buona pur di non uscire. Oggi volete stare per conto vostro e limitare i contatti esterni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, fate in modo di rilassarvi, nel lavoro fate il minimo indispensabile, evitate di impegnarvi troppo in casa o per un familiare e pensate prima di tutto a voi stessi. È un buon momento invece per riportare un po’ di ordine nelle vostre relazioni e ricordare alle persone care le loro responsabilità nei vostri confronti! Potreste aver voglia di tornare in un posto di cui avete bei ricordi, avete vissuto momenti preziosi. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa che vi permetta di spezzare il quotidiano. Pianificate un viaggetto romantico. Soli: c’è la possibilità di impegnarvi seriamente con una persona che conoscete o che incontrerete.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Gli errori o i passi falsi commessi sono acqua passata. Se volete guardare al futuro non dovete pensarci. Guardare indietro quando si cerca di progredire è l’atteggiamento che porta dritti alla delusione. Se avete voglia di dare il via a nuovi progetti, relazioni o impegni lavorativi muovetevi con la mente aperta e la forte convinzione che tutto sia possibile. Il pensiero positivo vi darà potere e vi spingerà a lanciarvi in qualcosa che in precedenza sembrava impossibile. Amore: in coppia, l’atmosfera è idilliaca, insieme al partner, apporterete piccoli cambiamenti necessari per vivere in piena armonia. Soli: darete il via a una storia d’amore. Vivrete emozioni e sentimenti forti mai provati fino a ora.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se pensate di aver organizzato una giornata lavorativa perfetta oggi potrebbe accadere qualcosa che ribalterà tutto. Fortunatamente, siete in una posizione eccellente per adattarvi e superare la situazione. Anche se il boss dovesse chiedere di accelerare considerevolmente il ritmo, potete trasformare questa sfida con il tempo in un’opportunità per stupire. Semplificate i compiti e concentratevi solo sull’essenziale: è così che farete rapidi progressi. Amore: in coppia, amate il partner che ricambia con grande passione, tenerezza e dolcezza! L’eros è al top e condividerete qualche fantasia… Soli: oggi potreste essere tentati da un’avventura passeggera ma forse sarà clandestina.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata molto produttiva, anche se nei giorni passati la presenza di Mercurio in Ariete in moto retrogrado vi ha fatto commettere piccoli errori, ci sono stati ritardi e conversazioni confuse, oggi avete la possibilità di sfruttare il transito a vostro vantaggio, porterete a termine velocemente qualsiasi impegno o trattativa Oggi riporterete in equilibrio qualsiasi situazione caotica, risolvere qualsiasi problema alla velocità della luce. In serata, cercate di rilassarvi! Amore: in coppia, con il partner c’è grande complicità e farete progetti sul futuro. Soli: sarete attratti da una persona e darete il via a una storia che durerà nel tempo. L’incontro vi regalerà il benessere e l’amore sempre desiderato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Cancro potrebbe far emergere delle tensioni nelle relazioni di lavoro o personali. Se dovesse nascere una discussione evitate di partire in quarta: mantenete la calma e armati di pazienza ascoltate quel che hanno da dire le persone. I passaggi odierni potrebbero anche farvi sentire un po’ limitati e desiderare di dare il via a un cambiamento: prima di muovervi impulsivamente e commettere degli errori è importante invece studiare una strategia. Amore: in coppia, dite addio alle contrarietà, l’atmosfera profuma d’amore e di felicità. Siete romantici, pronti a fare mille cose insieme. Soli: uscite, ovunque potreste incontrare l’anima gemella. Evitate di farvi tentare dal ritorno di un/a ex.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro amplifica le emozioni, cercate di tenere sotto controllo questo stato d’animo ma al contempo se lavoro o vita personale dovesse avere un comportamento scorretto, oltrepassare il limite, sottolineate la situazione senza timore. Nel pomeriggio la Luna è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: il transito indica che avrete la possibilità di placare eventuali conflitti, risolvere i problemi e rafforzare le relazioni. Non è escluso che con i familiari parlerete di un progetto domestico da realizzare e che vi sta particolarmente a cuore. Amore: in coppia, con il partner troverete attività nuove e appaganti. L’amore è ben presente! Soli: un flirt diventerà importante e ne sarete felici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se avete in corso una trattativa abbiate fiducia che si concluderà a vostro vantaggio. E’ un momento in cui il vostro approccio innovativo nonché la perspicacia saranno preziosi per concludere un accordo. I passaggi astrali odierni, inoltre, sono d’aiuto a rilanciare eventuali negoziati in fase di stallo. Riuscirete a superare tutti gli ostacoli e riprendere le conversazioni d’affari bloccate da tempo: sicurezza nelle vostre capacità di comunicare e provateci! Amore: in coppia, organizzerete una serata originale e romantica. Sorprenderete la dolce metà e vi divertirete! Soli: poche persone resisteranno al vostro fascino. Sfruttate qualsiasi incontro, qualsiasi occasione per flirtare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Cancro accentua il vostro intuito: potrebbe portarvi a cogliere un’opportunità. Dovete seguirlo e toccherete con mano che il successo sarà vostro! Al contempo, i passaggi astrali odierni indicano che affrontare le questioni finanziarie con fiducia potrebbe aprire la strada alla stabilità e alla prosperità. Impegnatevi con determinazione a trovare soluzioni al riguardo e preparatevi a dare il via a un viaggio da percorrere con ottimismo. Amore: in coppia, c’è magia d’amore! I momenti di coccole sono numerosi e l’eros è al top! Concedetevi una serata romantica. Soli: giornata ideale per conquistare. Uscite, stringete nuove conoscenze. L’amore oggi è a portata di mano.