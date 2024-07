L’oroscopo del 15 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Marte-Urano in Toro nel vostro settore delle finanze, può indicare qualche sorpresa positiva: ad esempio un’ottima vendita, un nuovo lavoro che vi permette di guadagnare di più o una nuova fonte di reddito. Ma le vibrazioni del transito possono spingere ad acquisti impulsivi o decisioni avventate e in questo caso rischiate di mettere a repentaglio la vostra stabilità finanziaria. Prima di aprire il portafoglio, riflettete sulle conseguenze. Amore: in coppia, un venticello di sana follia soffia sulla relazione. Volete vivere qualcosa di eccezionale e avete qualche idea… Soli: lasciate il passato alle spalle e puntate sul futuro! Cedete al fascino di una persona affascinante.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Marte-Urano nel vostro segno scatena irrequietezza, accende la forte voglia di dare una scossa al quotidiano, eliminare vecchi schemi e liberarvi da quelle che ritenete siano troppe restrizioni. Potreste essere stufi dello statu quo e sentirvi pronti a ribaltarlo andando in cerca di libertà e nuovi orizzonti. Questo transito vi chiede di sfidare i limiti e di capire cosa significa per voi la sicurezza. E’ il momento di rivoluzionare la vostra vita! Amore: in coppia, troverete le parole giuste per avvicinarvi al partner che sentirà la freccia di Cupido. C’è il risveglio della passione, dell’eros. Soli: gli aspetti odierni favoriscono gli incontri: siate aperti alle proposte e godetevi i bei momenti!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui potreste improvvisamente capire che quello che sembrava un ostacolo insormontabile, un blocco enorme in realtà è qualcosa che potete abbattere facilmente. Con la congiunzione Marte-Urano in Toro Vi renderete conto che non avete più timore di ciò che temevate in passato e questo atteggiamento apre una nuova strada su cui andare avanti con grande tranquillità e sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, che siate voi a scatenare una discussione oppure il partner, cercate di evitare.. I disaccordi ci sono in qualsiasi relazione, l’importante è gestirli con calma. Soli: tanta voglia di flirtare: fate pure ma scegliete le persone giuste.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Marte-Urano in Toro sosta nel vostro settore della vita sociale ed è il momento di essere aperti, stringere relazioni con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Potrebbero nascere delle collaborazioni entusiasmanti. Al contempo il transito ha un lato B: è possibile che inizierete a litigare con il vostro miglior amico o sia lui a dare il via a una discussione accesa. Per oggi, fate attenzione alle esplosioni emotive. Amore: in coppia, per prendere una decisione dovrete valutare i pro e i contro. Che ne dite di parlarne con il partner? E’ sicuramente la persona giusta per aiutarvi. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri ma non è detto che sia impossibile un flirt.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Marte-Urano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione, potrebbe arrivare un’opportunità che apre la porta su un terreno inesplorato. Il vostro è un segno notoriamente coraggioso dunque la tentazione di coglierla al volo sarà forte ma la cosa migliore è riflettere e considerare l’impatto che avrà sul futuro. Dovete assicurarvi che questa occasione sia davvero in linea con le vostre ambizioni. Amore: in coppia, vi esprimerete apertamente, il che sorprenderà il tuo partner. E visto che siete concilianti, andrà tutto bene. Soli: non è escluso un colpo di fulmine! Non ci credete più? Uscite e toccherete con mano l’amore a prima vista.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Marte-Urano in Toro, fa emergere il vostro lato ribelle e avvertirete un insolito desiderio di uscire dal solito quotidiano, fare qualcosa di inedito che accenda il vostro entusiasmo. Se vi sentite intrappolati nella routine, nelle regole e convinzioni che vi limitano, ora avete la possibilità di introdurre nella vostra vita nuove esperienze e avventure. Non dovete far altro che uscire dalla zona di comfort e fare qualcosa che vi faccia sentire liberi! Amore: in coppia, evitate di criticare il partner, ha bisogno di sentirsi spalleggiato/a. Puntare il dito sui difetti non sarà d’aiuto a migliorare la situazione. Soli: non incontrerete l’amore ma aprendovi agli altri stringerete nuove relazioni.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Marte-Urano in Toro è un lunedì in cui prima di entrare in azione, in particolare sul fronte finanze, dovete riflettere. Agire impulsivamente oggi potrebbe creare dei problemi. Non è escluso che una fastidiosa interruzione della routine vi prenda alla sprovvista. Prima di lanciarvi, sedete e riflettete attentamente sulla situazione. Gli ostacoli indicano che vi state muovendo troppo velocemente e incautamente. Amore: in coppia, siete dotati di un romanticismo e un fascino tali che dal partner otterrete tutto ciò che desiderate. Soli: delicatezza e bellezza si fondono insieme a innegabile desiderio di piacere: nessuno resterà indifferente. Farete colpo!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Marte-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: se provate delle tensioni o frustrazioni nei confronti di una persona oggi improvvisamente potrebbero esplodere. Se non volete rovinare un legame, la cosa migliore è stare per conto vostro ed elaborare le emozioni così da ridimensionare la situazione e risolvere. Affrontare le sfide è una parte inevitabile di tutte le relazioni che siano professionali o familiari. Amore: in coppia, niente è meglio del dialogo. Parlate insieme dei vostri problemi, condividete i dubbi cercando di bilanciare le parole. Soli: oggi è difficile capirvi a meno che non lo vogliate davvero. Ma sarà utile a scoprire chi tiene a voi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Marte-Urano in Toro sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. E’ la giornata ideale per compiere piccoli passi verso un miglioramento: seguire una dieta sana o praticare più esercizio fisico. Nel lavoro potrebbero esserci delle modifiche riguardo le responsabilità, la produttività, l’organizzazione e il posto di lavoro. Considerate questi cambiamenti l’inizio di un nuovo percorso professionale. Amore: in coppia, potreste avere cose di cui rimproverare il partner. Parlatene ma senza provocare, anche se oggi non sarà facile. Soli: cercate di spezzare la routine, accettate gli inviti e uscite. Anche se non troverete l’amore, vi divertirete!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Marte-Urano in Toro potrebbe accendere un interesse irresistibile per un nuovo hobby o qualcosa che comunque vi appassiona! Il transito accentua la sicurezza in voi stessi ed è un ottimo momento per rimboccare le maniche così da raggiungere i vostri obiettivi o intraprendere qualcosa di inedito! Il passaggio potrebbe avere l’effetto di accelerare il tempo e fare accadere velocemente le situazioni. Amore: in coppia, amate più che mai amate il partner che ricambierà con dolci attenzioni e tanta passione. Soli: giornata molto favorevole agli incontri romantici. Uscite di casa, dunque, e mostrate il vostro lato migliore. E’ arrivato il vostro turno di essere felici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Marte-Urano in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: potrebbe esserci uno scontro tra due persone care e voi sarete costretti a fare da pacieri. Forse non sarete in grado di risolvere completamente il problema ma la soluzione migliore è quella di far parlare i diretti interessati. Al contempo potreste riflettere su un progetto domestico ma prima di lanciarvi valutate i prezzi così da non spendere una fortuna. Amore: in coppia, potreste provare sensazioni che vi faranno dubitare dell’amore del partner. E’ solo frutto dell’immaginazione. Soli: scoprirete un segreto su una persona incontrata di recente, ciò vi intrigherà e vorrete approfondire la conoscenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Marte-Urano in Toro nel vostro settore della comunicazione annuncia l’arrivo di notizie che incidono sulla vostra stabilità. Un avvenimento che non vi aspettate potrebbe temporaneamente preoccuparvi. Cercate di ricordare che nella vita quando si chiude una porta immancabilmente se ne apre un’altra. Sfruttate queste vibrazioni per esplorare delle nuove opportunità così da imboccare una nuova direzione! Amore: in coppia, nella relazione c’è tenerezza e sensualità. Conversazioni costruttive con il partner porteranno a un compromesso, persino a soluzioni. Soli: controllare il profilo social di chi vi attrae e vi corteggia non serve a niente. Lanciate un invito.