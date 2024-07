L’oroscopo del 16 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Scorpione sosta in un vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Urano: attenzione a fare acquisti sull’onda dell’impulsività. E occhio se decidete di comprare online: prima di premere il tasto aggiungi al carrello esaminate le regole di restituzione e cambio. La buona notizia è che altri aspetti astrali leggeri rappresentano un invito a impegnare le energie in attività piacevoli. Ospitate gli amici per una serata rilassante o dedicatevi a un hobby anziché spendere e spandere. Amore: in coppia, siete entrambi sempre innamorati ed è il momento di dimostrarlo più che mai! Soli: con il fascino di cui siete dotati, osate e avvicinate chi vi attrae. Bando alla riservatezza.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Alcune circostanze esterne potrebbero farvi trovare coinvolti in una lotta di potere tra due persone. La cosa migliore è continuare a svolgere quanto dovete, a stare alla larga dalla situazione e lasciare che se la vedano tra loro, continuino a discutere ma senza di voi. Non state al loro gioco e non riorganizzate il vostro programma per niente e nessuno. Correrebbero in vostro soccorso? Avete notato che le persone che si aspettano sempre il vostro aiuto non sono mai presenti quando ne avete bisogno? Amore: in coppia, desiderio di regalare gioia al partner, e i progetti a due saranno numerosi. Soli: una conversazione sarà divertente, con la persona vivrete bei momenti del tutto inattesi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui lavorare sodo, rimboccare le maniche così da affermarvi sia da un punto di vista professionale che finanziario. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per mostrare il vostro lato pratico e l’efficienza. Unica accortezza: nel pomeriggio evitate di entrare nel meccanismo pilota automatico poiché rischiate di saltare o perdere di vista dei passaggi importanti. Al contempo, con i colleghi e il boss cercate di essere chiari e concisi al massimo così da evitare malintesi. Amore: in coppia, l’amore è forte e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi. Soli: accettate gli inviti: a corteggiarvi saranno molte persone e tutte vorranno conquistare il vostro cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni accentuano la vostra creatività, il carisma e la simpatia: sfruttate queste vibrazioni per mettervi al centro della scena e socializzare. Tuttavia fate attenzione a chi lasciate entrare nella vostra cerchia delle amicizie: rischiate di ritrovarvi in balia di alcune persone pronte a scatenare tensione, competizione e irrequietezza. In questo caso, prendete immediatamente le distanze. Su un altro piano: è un’ottima giornata per concludere progetti, modificare e organizzare il lavoro. Amore: in coppia, con il partner c’è comprensione, il dialogo è sereno e condividerete qualche sogno a due…Soli: un incontro per la serie gli opposti si attraggono e vi lascerete andare.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potrebbe esserci una discussione accesa con un familiare, forse perché non è d’accordo con un vostro progetto di lavoro o un’ambizione che volete realizzare. Anche se siete abituati ad avere voi il timone delle situazioni, questa conversazione delicata richiederà un mix di diplomazia e la forte convinzione di ciò che siete pronti ad affrontare. Su un altro piano: alcuni passaggi astrali rappresentano un’opportunità per socializzare. Con una persona potrebbe nascere una bella amicizia. Amore: in coppia, grande passione, oggi vivrete entrambi splendide emozioni. Soli: un incontro o notizie che aspettate vi faranno provare splendide emozioni, il cuore batterà forte.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Scorpione in dissonanza con Urano in Toro indica che oggi potreste entrare in rotta di collisione con una persona cara i cui valori sono in netto contrasto con i vostri o ha un atteggiamento poco rispettoso nei vostri confronti. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo poiché rischiate di dire tutto ciò che vi passa per la mente e creare una situazione poco piacevole. Se volete chiarire è una buona cosa ma parlate con calma. Stasera navigherete in acque più tranquille. Amore: in coppia, voglia di solitudine ma il partner potrebbe fraintendere. Spiegate che volete stare un po’ per conto vostro. Soli: non sapete bene cosa volete. Capita a tutti, dunque, è vietato agitarvi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Urano in Toro è una giornata in cui riguardo a una relazione potrebbero emergere emozioni forti, abbastanza negative. Potreste dare il via a una discussione accesa con il diretto interessato e non sarà facile trovare una soluzione o un compromesso. Tuttavia, in generale prima di intraprendere azioni concrete, cercate di capire chiaramente cos’è che volete poiché circola un po’ di confusione. La cosa migliore è trascorrere del tempo con gli amici che vi sostengono. Amore: in coppia, della routine siete stufi e farete qualcosa per movimentarla. Il partner vi seguirà. Soli: non perdete il vostro tempo dietro a persone che sapete bene sono superficiali.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lo Sherlock Holmes che è in voi oggi è particolarmente attivo: sarete spinti a capire cosa si nasconde dietro l’atteggiamento di una persona che solleva la vostra preoccupazione. Al contempo, alcuni aspetti astrali preparano il terreno per permettervi di brillare. E’ il momento di mettervi sotto i riflettori e mostrare il talento. E’ una giornata in cui il fascino è accentuato, ovunque vi troverete gli altri vi giudicheranno irresistibili! Unica accortezza: non mischiatevi nelle litigate di chi vi circonda. Amore: in coppia, Marte accende la passione! Sfruttate al massimo questa atmosfera bollente. Soli: evitate di idealizzare chi vi attrae. Siate obbiettivi, soprattutto se la conoscenza è recente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per apportare un cambiamento nelle relazioni più strette. E’ il momento ideale per identificare ciò che va cambiato e prendere l’iniziativa così da eliminare vecchi schemi ormai superati. Fate solo attenzione a non esagerare poiché rischiate di essere eccessivamente perfezionisti. Su un altro piano: avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort: potreste partire per un viaggio piacevole oppure entrare in una nuova cerchia di amicizie. Amore: in coppia, della calma piatta ne avete abbastanza e mettere in discussione qualcosa. Ma non date tutta la colpa al partner. Soli: è un po’ lo stesso discorso: siate più tolleranti con chi vi corteggia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna in Scorpione-Urano in Toro vi rende un po’ agitati per cui anziché premere l’acceleratore per entrare in azione riguardo a qualcosa che non è ancora matura, cercate di capire dove canalizzare al meglio le energie, Con questo transito un po’ complicato potreste fissarvi e in seguito scoprire successivamente che non è la risposta ai vostri problemi. Più in generale è una buona giornata per esaminare i progetti futuri o per mettere in equilibrio il budget oppure per chiedere un aumento. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ trascurati dal partner. Ma è davvero così? Soli: uscite, frequentate posti diversi dai soliti e socializzate! Mettetevi in gioco.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una decisione riguardante il lavoro potrebbe comportare un grande cambiamento e per questo sarete indecisi sul da farsi. Lo stato d’animo esitante potrebbe rappresentare un problema per cui la cosa migliore è fidarvi dell’istinto: sarà d’aiuto a fare la scelta più saggia. Mollare il passato, così da non commettere gli stessi errori, aprirà inoltre la strada ad alcuni interessanti sviluppi. Se infine, le energie non sono al massimo, forse è arrivato il momento di concedervi una pausa. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di essere rassicurati e rischiate di essere un po’ troppo possessivi e lamentosi. Non è da voi. Soli: se di recente avete iniziato una storia, non bruciate le tappe.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ovunque vi recherete, oggi brillerete grazie all’ottimismo! Ma non solo: i passaggi odierni fanno arrivare eventi piacevoli e la splendida sensazione che la fortuna sia dalla vostre parte. Fate attenzione alle coincidenze che segnalano una direzione o vi spingono a chiamare una persona. Seguendo queste indicazioni, lavoro o vita personale, potrebbe accadere qualcosa di interessante. Le conversazioni, inoltre saranno piacevolmente animate e una particolare potrebbe rivelarsi molto fruttuosa. Amore: in coppia, piacevole giornata in compagnia della persona amata. Insieme vi divertirete. Soli: è la giornata ideale per cercare l’anima gemella. Ma per conquistare dovrete osare!