L’oroscopo del 20 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro scatena agitazione, siete irritabili, poco flessibili, soprattutto se i familiari chiedono la vostra attenzione e voi invece volete stare un po’ per conto vostro. Cercate di essere comprensivi e mantenete il controllo delle emozioni. La sfida è mantenere la vostra posizione, ovvero ritagliare uno spazio solo voi ma senza litigare. Prima di dire cose spiacevoli, che potrebbero avere un impatto negativo sulla relazione, pensateci due volte o in seguito vi pentirete di essere stati aggressivi. Amore: in coppia, circola tenerezza, condivisione e complicità. In programma ci sono bei momenti felici. Soli: non abbiate timore di fare il primo passo o iniziare una conversazione. I pianeti vi dotano di un irresistibile potere di seduzione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Perché risolvere i problemi per conto vostro? Non siete Superman né Wonder Woman! Attraverso dei consigli, suggerimenti e opinioni, amici, colleghi o una persona cara possono dare una mano a risolvere. Parlatene! Nel pomeriggio, il buon aspetto Luna-Giove potrebbe far emergere conversazioni importanti utili a trovare un nuovo spazio nella vita sociale e a raggiungere in breve tempo gli obbiettivi personali. E’ un ottimo momento, in generale, per dare il via a qualcosa di nuovo! Amore: in coppia, Giove esalta i vostri sentimenti, amate il partner, siete orgogliosi di lei/lui! Soli: invidiate le coppie che si amano, si sposano, che hanno un figlio? Tranquilli, arriverà anche il vostro turno… Dovete solo avere un po’ di pazienza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Concentratevi, evitate distrazioni poiché oggi a sorpresa potrebbe esserci una svolta nelle finanze o nel lavoro. E’ una giornata in cui potete impressionare favorevolmente una persona influente o mostrare al boss quanto siete capaci e creativi. Non è escluso che avrete delle idee eccellenti su come aumentare le entrate di denaro o su come avviare un nuovo progetto che vi permetta di fare soldi. L’intuito oggi è al top e se dovete prendere una decisione importante, dovete seguirlo. Amore: in coppia, desiderate affetto e sensualità dal partner, siete fermamente convinti che l’amore fiorirà sia a livello fisico che emotivo. Soli: potreste incontrare qualcuno che condivide valori e ideali simili. E potrebbe essere la persona giusta per voi!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se siete alle prese con un problema, è una giornata in cui gli amici veri, che vi vogliono bene e vi conoscono meglio di chiunque altro, sapranno cosa dire per farvi vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Di sicuro, tornerà la fiducia in voi stessi! In questo momento più che mai dovete trascorrere del tempo soltanto con persone che influiscono positivamente sulla vostra vita. Lasciate che le relazioni che aggiungono solo stress alla vostra vita, svaniscano spontaneamente. Amore: in coppia, ad attendervi c’è una serata piccantina e avevate bisogno di un momento come questo con la dolce metà. Il minimo che possiamo dire è che non vi annoierete! Soli: gli incontri sono hot, appassionati e non rimarrete soli a lungo. Siete magnetici, le persone sono attratte dal vostro fascino!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro alle spalle del vostro segno, oggi avete voglia di rimanere dietro le quinte e lasciare che le cose si snodino in modo naturale, senza forzare la mano. Nel pomeriggio potrebbero arrivare alcuni segnali che vi faranno capire che avete imboccato la strada giusta. Riguardo un’idea o un progetto oppure una proposta, ora guardate ai fatti, siete pratici: se giocherete bene le vostre carte, potreste avere a vostra disposizione una nuova fonte di reddito. Amore: in coppia, potete contare sul sostegno incrollabile del partner. Se state attraversando un problema la dolce metà vi aiuterà sicuramente ad affrontare le cose in modo positivo per trovare la soluzione. Soli: alcuni incontri potrebbero essere significativi ma da parte vostra dovrete essere più aperti e ricettivi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì in cui risolvere un problema in una relazione di lavoro o personale vi permetterà di fare progressi. Avete la capacità di parlare apertamente e sinceramente, con diplomazia, il che è fondamentale per risolvere un disaccordo. Non rimandate dunque la conversazione ed esprimete le vostre vere emozioni, andate al cuore della questione: l’altro vi ascolterà con attenzione. Entro la fine della giornata, entrambi avrete lasciato alle spalle lo spiacevole malinteso. Amore: in coppia, atmosfera romantica, provate le emozioni dei primi tempi, la relazione oggi è una priorità! Approfittatene per rafforzare ulteriormente il legame! Soli: prenderete l’iniziativa con un approccio dolce e delicato: vi permetterà di conquistare un cuore. State all’erta, Cupido è nei paraggi e oggi sarà amore!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Un problema che ha catturato tutta la vostra attenzione e per cui eravate preoccupati oggi si concluderà in una bolla di sapone e potrete finalmente tirare un enorme sospiro di sollievo. Le tensioni svaniranno, tornerà il sorriso e ciò farà sì che gli altri notino quanto siete simpatici quando siete contenti. Sfruttate questa bella sensazione di libertà per vivere un’esperienza inedita o per pianificare un viaggetto. Meglio ancora se in questa avventura coinvolgerete il vostro amico più caro. Amore: in coppia, anche nei momenti difficili, il partner sa di avere in voi un sostegno fedele e affidabile. E questa è la vostra forza! Soli: riuscite a socializzare e a stare bene con persone molto diverse. Siete aperti mentalmente e ascoltate tutti con gentilezza. E ciò oggi vi permetterà di fare una vera e propria strage di cuori!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui dovete mollare il controllo sulle situazioni e mostrare, in qualsiasi ambito e relazione, un atteggiamento positivo. La vostra creatività e la simpatia non solo renderanno la vostra vita più piacevole, ma vi metteranno in grado di attirare persone stimolanti. Qualcuno che conta, inoltre, potrebbe notare il vostro atteggiamento solare, propositivo nonché il talento e farvi una proposta interessante. Se infine, ora darete il via a un progetto andrà meglio di quanto da voi sperato. Amore: in coppia, se all’interno della relazione ci sono state delle tensioni, oggi sarete spinti a riportare l’armonia. Il che può essere soltanto positivo anche sul fronte eros. Soli: avete la forza per trasformare i vostri desideri in realtà. Intraprendenti, conquisterete la persona giusta e darete il via a una storia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Desiderate pensare solo a voi stessi e chiudervi a riccio? Fatelo senza sentirvi in colpa. Il vostro segno è sempre allegro ed estroverso ma non siete obbligati a mantenere sempre questo atteggiamento: per cui rilassatevi. Sia chiaro, se siete scontrosi, lo stato d’animo è cupo ovviamente non dovete trasmetterlo agli altri. La cosa migliore è concedervi una pausa rilassante così da poter gestire al meglio il livello di stress, elaborare le emozioni un po’ agitate e ritrovare l’equilibrio interiore. Amore: in coppia, se il futuro vi è sembrato incerto, avete avuto dei dubbi su una situazione o sul partner oggi i timori svaniranno. Con la fiducia funziona tutto. Soli: vorreste conquistare una persona ma avete paura di un rifiuto, forse non prova gli stessi sentimenti? Tentate, sarete sorpresi dalla reazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se alcune persone oggi vi chiederanno una mano, desidereranno la vostra attenzione, che le ascoltiate, anziché irritarvi dovreste essere contenti di aiutare chi in passato ha fatto per voi la stessa cosa, si è dato immediatamente da fare. Non dovete ignorarle. E non vi fa piacere, inoltre, che pensino siate in grado di migliorare la loro vita? Cercate dunque di essere generosi. Ricordate che l’unione fa la forza. Su un altro piano: è un buon momento per trovare dei modi per aumentare le entrate. Amore: in coppia, circola serenità, forse anche una riconciliazione. Se siete in freddo, tentate di tutto: è un’opportunità inaspettata per rafforzare il prezioso legame. Soli: non sono previsti nuovi incontri importanti, tuttavia una persona che fa parte della vostra cerchia, inizia a lanciare segnali di interesse…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Non permettete che le eventuali preoccupazioni riguardanti il lavoro o le questioni di denaro, diventino un chiodo fisso al punto che non penserete ad altro. Probabilmente siete un po’ stressati e un po’ aggressivi ma prima di arrabbiarvi e prendervela con chi vi circonda, scaricate le tensioni praticando esercizio fisico oppure concedetevi un massaggio rilassante. Con Mercurio, Venere, Marte e Plutone nel vostro segno la priorità è quella di prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, se avete dei problemi, parlatene con il partner non chiudetevi. La dolce metà è pronta ad ascoltare, a sostenervi, ad aiutarvi. Soli: prima di lanciarvi in una storia, osservate, valutate, approfondite la conoscenza. Muovervi con cautela non è un atteggiamento sbagliato, al contrario vi mette al riparo da eventuali delusioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui l’atmosfera è leggera e avete via libera per concedervi qualcosa che desiderate da un po’ di tempo. Ad esempio, una cena speciale nel vostro ristorante preferito oppure un capo d’abbigliamento o un accessorio elegante. Attenzione, qualsiasi cosa facciate per gratificarvi non deve essere necessariamente costosa o stravagante. Deve essere semplicemente e assolutamente superflua. In questo momento, nessuno è più in grado di voi di farvi sorridere. Amore: in coppia, grande entusiasmo nel fare le cose insieme, vi amate come il primo giorno, siete due anime in un nocciòlo, davvero fatti l’uno per l’altro. Soli: è un martedì speciale, potreste incontrare l’anima gemella con cui vivere una splendida storia. Siete positivi e vedete la vita in rosa. Che meraviglioso e romantico programma!